Відеореєстратори в Україні тепер поза законом: названо причину
Із метою безпеки по всій Україні зараз не дозволяють використовувати відеореєстратори. Заборона продиктована міркуваннями безпеки.
Під час воєнного стану в Україні не можна використовувати автомобільні відеореєстратори. Заборона діє на всій території країни, повідомив у коментарі "Українській правді" начальник Управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.
Таке рішення ухвалили, щоб уникнути поширення інформації, яка може стати в нагоді ворогові. Йдеться про позиції ЗСУ та сил тероборони, переміщення підрозділів і техніки.
Заборона поширюється на всі відеореєстратори для автомобілів і мототехніки. Не дозволяється фото- та відеозйомка таких об'єктів:
- доріг загального користування
- об'єктів загального призначення
- об'єктів інфраструктури
- блокпостів і укріплень
- розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів)
"Ця застереження дуже важливе для всіх регіонів, а насамперед тих, де йдуть бойові дії. Це рішення військового командування доведене до представників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості", — підкреслив Богдан Сеник.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні відновлено реєстрацію вживаних авто, проте поставити на облік можна не всі машини.