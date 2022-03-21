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Авто Російсько-українська війна

Відеореєстратори в Україні тепер поза законом: названо причину

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Відеореєстратори заборонили в усіх регіонах України

Із метою безпеки по всій Україні зараз не дозволяють використовувати відеореєстратори. Заборона продиктована міркуваннями безпеки.

Під час воєнного стану в Україні не можна використовувати автомобільні відеореєстратори. Заборона діє на всій території країни, повідомив у коментарі "Українській правді" начальник Управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

Таке рішення ухвалили, щоб уникнути поширення інформації, яка може стати в нагоді ворогові. Йдеться про позиції ЗСУ та сил тероборони, переміщення підрозділів і техніки.

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Заборона покликана не допустити витоку інформації про позиції та пересування захисників України

Заборона поширюється на всі відеореєстратори для автомобілів і мототехніки. Не дозволяється фото- та відеозйомка таких об'єктів:

  • доріг загального користування
  • об'єктів загального призначення
  • об'єктів інфраструктури
  • блокпостів і укріплень
  • розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів)
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"Ця застереження дуже важливе для всіх регіонів, а насамперед тих, де йдуть бойові дії. Це рішення військового командування доведене до представників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості", — підкреслив Богдан Сеник.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні відновлено реєстрацію вживаних авто, проте поставити на облік можна не всі машини.