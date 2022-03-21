Видеорегистраторы в Украине теперь вне закона: названа причина
В целях безопасности по всей Украине сейчас не разрешают использовать видеорегистраторы.Запрет продиктован соображениями безопасности.
Во время военного положения в Украине нельзя использовать автомобильные видеорегистраторы. Запрет действует на всей территории страны, сообщил в комментарии Украинской правде начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сенык.
Такое решение приняли, чтобы избежать распространения информации, которая может пригодиться врагу. Речь идет о позициях ВСУ и сил теробороны, перемещении подразделений и техники.
Запрет распространяется на все видеорегистраторы для автомобилей и мототехники. Не разрешается фото- и видеосъемка таких объектов:
- дорог общего пользования
- объектов общего назначения
- объектов инфраструктуры
- блокпостов и укреплений
- расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений)
"Данное предостережение очень важно для всех регионов, а прежде всего тех, где идут боевые действия.Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности", — подчеркнул Богдан Сенык.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине возобновлена регистрация б/у авто, однако поставить на учет можно не все машины.