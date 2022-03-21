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Видеорегистраторы в Украине теперь вне закона: названа причина

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Видеорегистраторы запретили во всех регионах Украины

В целях безопасности по всей Украине сейчас не разрешают использовать видеорегистраторы.Запрет продиктован соображениями безопасности.

Во время военного положения в Украине нельзя использовать автомобильные видеорегистраторы. Запрет действует на всей территории страны, сообщил в комментарии Украинской правде начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сенык.

Такое решение приняли, чтобы избежать распространения информации, которая может пригодиться врагу. Речь идет о позициях ВСУ и сил теробороны, перемещении подразделений и техники.

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Запрет призван не допустить утечки информации о позициях и передвижении защитников Украины

Запрет распространяется на все видеорегистраторы для автомобилей и мототехники. Не разрешается фото- и видеосъемка таких объектов:

  • дорог общего пользования
  • объектов общего назначения
  • объектов инфраструктуры
  • блокпостов и укреплений
  • расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений)
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"Данное предостережение очень важно для всех регионов, а прежде всего тех, где идут боевые действия.Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности", — подчеркнул Богдан Сенык.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине возобновлена регистрация б/у авто, однако поставить на учет можно не все машины.