У Одесі працівники ТЦК викликають таксі для довезення ухилянтів, — соцмережі (скриншоти)

У Одесі працівники ТЦК могли використати цивільне таксі-мікроавтобус, щоб привезти ухилянтів у військкомат, свідчать скриншоти в соцмережах. Першими на такі дописи відгукнулись у прокремлівських медіа.

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Служба таксі з Одеси отримала замовлення на перевезення десятка чоловік у мікроавтобусі, за яке клієнт був готовий сплатити 1 тис. грн. При цьому людина, яка контактувала зі службою, пообіцяла, що надасть бензин і що таксиста не чіпатимуть. Про те, що замовником міг виступати працівник терцентру комплектування (ТЦК), написали у пабліку "Одесса INFO".

ТЦК і мобілізація — інцидент в Одесі

Перше повідомлення про те, яким незвичним способом ТЦК використовує таксі, з'явилось у пабліку вдень 12 січня. Адміністратор каналу опублікував скриншот листування клієнта з таксистом і зауважив, що під час війни водії отримують оригінальні замовлення. На скриншоті видно, що хотіли б викликати машину, яка провезла б маршрутом від вул. Приморської (від пам'ятника Дюку Рішельє) до вул. Заньковецької 7/7. Також є коментар від замовника, який прямо пише, що будуть начебто везти ухилянтів в Одеський районний ТЦК, і орієнтовна кількість осіб — 8+1. Водія попереджають, що для нього загрози мобілізації не буде. Натомість є обіцянка надати бензин. На скриншоті також видно, що військкоми заплатили б за таку поїздку 1 тис. грн.

ТЦК та мобілізація - куди замовляли мікроавтобус Фото: Одесса INFO

Наступний допис на цю тему у пабліку з'явився близько 22 год. того ж дня. Адміністратор запевняв, що на зв'язок з ним вийшов працівник ТЦК і підтвердив, що замовлення дійсно було. На скриншоті бачимо деталі поїздки: її здійснив білий Mercedes-Benz, водія звали Максим.

ТЦК та мобілізація - деталі замовлення військкомів Фото: Одесса INFO

Деталі непорозуміння з ТЦК в Одесі

Варто зауважити, що допис у одеському пабліку про можливі дії військкомів відразу з'явився у росЗМІ: наприклад, вже зранку 13 січня про нього написали на порталі ТАСС, "Московский комсомолец" та ін.

Тим часом на Google-карті можна відшукати місцерозташування Одеського РТЦК та адреси, вказаної у замовленні. У даній точці дійсно, крім РТЦК, розташовано обласний військкомат та військкомат Малинівського району Одеси.

На сторінці Facebook Одеського обласного ТЦК та СП поки що немає коментарів щодо ймовірного використання цивільних мікроавтобусів для "перевезення ухилянтів".

Зазначимо, Фокус писав про інші інциденти, які ставались в Одесі за участю військкомів та пересічних громадян. Наприклад, в грудні місцевий водій "прокатав" працівника ТЦК на капоті. Військком отримав серйозні травми та перебуває і лікарні, повідомили у обласному військкоматі. Водночас у листопада виявили групу зловмисників, які вдягнули військову форму, ходили вулицями, вдавали з себе ТЦК і вимагали гроші від військовозобов'язаних, які боялись отримати повістку і мобілізуватись.

Нагадуємо, 10 січня у соцмережах опублікували кадри іншого скандального інциденту з ТЦК, від якого могла постраждати жінка, мешканка Київської області.