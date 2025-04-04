Украинец отказал ТЦК из-за больной матери с инвалидностью: суд говорит, что это — не оправдание

Мужчина проходил срочную службу и успешно прошел медосмотр, но получать повестку отказался. Он объяснил, что как единственный сын должен был ухаживать за матерью, и боялся за ее жизнь.

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Об этом известно из приговора Лубенского горрайонного суда Полтавской области от 2 апреля.

Мобилизация в Украине: что произошло

На скамье подсудимых оказался уроженец города Лубны, который работает слесарем. 1 июля 2024 года он года был признан ВВК годным к службе.

16 сентября ему попытались вручить повестку с вызовом для мобилизации, но получили отказ. На следующий день украинец на место сбора не явился. Это квалифицировали как уклонение от призыва.

Мобилизация в Украине: что говорит уклонист

На суде мужчина признал свою вину. Он рассказал, что в 2001-2003 годах проходил срочную службу, и подтвердил, что успешно прошел медосмотр.

По словам украинца, 16 сентября к нему домой приехали участковый и представитель ТЦК с повесткой. Он ответил отказом, поэтому в присутствии понятых был составлен соответствующий акт.

Военнообязанный сообщил, что имел больную мать, у которой он — единственный сын. Он объяснил неявку в ТЦК тем, что "боялся за свою жизнь и жизнь матери, которая без него умерла бы". Мужчина рассказал, что женщина плохо передвигалась, ходила с палочкой, нуждалась в постороннем уходе. Она имела статус инвалидности III группы. На момент суда мать умерла.

Подсудимый заверил, что понимает факт нарушения закона. Однако свой поступок он считает правильным, ведь "не бросил мать". Добровольно в военкомат он не ходил, но попросил освободить от отбывания наказания с испытательным сроком.

Мобилизация в Украине: что решил суд

"Наличие у обвиняемого на время совершения преступления больной матери, которая является лицом с инвалидностью 3 группы, и то, что он боялся за свою жизнь, а также жизнь матери, не может служить каким-либо оправданием его действий", — подчеркнул суд.

Уклониста признали виновным и назначили ему три года заключения.

Напомним, в Минюсте рассказали, сколько заключенных пополнили ряды Сил обороны и в каких подразделениях они служат. Многие экс-заключенные уже отмечены наградами.

В Минобороны сообщили, что с 1 апреля все выводы ВВК начали формировать в электронном формате. Как это работает и что меняет для военнообязанных, объяснили в ТЦК.