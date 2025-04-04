Українець відмовив ТЦК через хвору мати з інвалідністю: суд каже, що це — не виправдання

Чоловік проходив строкову службу й успішно пройшов медогляд, але отримувати повістку відмовився. Він пояснив, що як єдиний син мав доглядати за матір’ю, і боявся за її життя.

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Про це відомо з вироку Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 2 квітня.

Мобілізація в Україні: що сталося

На лаві підсудних опинився уродженець міста Лубни, який працює слюсарем. 1 липня 2024 він року був визнаний ВЛК придатним до служби.

16 вересня йому спробували вручити повістку з викликом для мобілізації, але отримали відмову. Наступного дня українець на місце збору не з’явився. Це кваліфікували як ухилення від призову.

Мобілізація в Україні: що каже ухилянт

На суді чоловік визнав свою вину. Він розповів, що у 2001-2003 роках проходив строкову службу, і підтвердив, що успішно пройшов медогляд.

Зі слів українця, 16 вересня до нього додому приїхали дільничний та представник ТЦК з повісткою. Він відповів відмовою, тож у присутності понятих був складений відповідний акт.

Військовозобов’язаний повідомив, що мав хвору мати, у якої він — єдиний син. Він пояснив неявку у ТЦК тим, що "боявся за своє життя і життя матері, яка без нього померла б". Чоловік розповів, що жінка погано пересувалася, ходила з паличкою, потребувала стороннього догляду. Вона мала статус інвалідності III групи. На момент суду мати померла.

Підсудний запевнив, що розуміє факт порушення закону. Однак свій вчинок він вважає правильним, адже "не покинув матір". Добровільно у військкомат він не ходив, але попросив звільнити від відбування покарання з іспитовим строком.

Мобілізація в Україні: що вирішив суд

"Наявність у обвинуваченого на час вчинення злочину хворої матері, яка є особою з інвалідністю 3 групи, та те, що він боявся за своє життя, а також життя матері, не може слугувати будь-яким виправданням його дій", — наголосив суд.

Ухилянта визнали винним і призначили йому три роки ув’язнення.

Нагадаємо, у Мін’юсті розповіли, скільки ув’язнених поповнили лави Сил оборони й у яких підрозділах вони служать. Багато ексв’язнів вже відзначені нагородами.

У Міноборони повідомили, що з 1 квітня усі висновки ВЛК почали формувати в електронному форматі. Як це працює і що змінює для військовозобов’язаних, пояснили у ТЦК.