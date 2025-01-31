Не поборет "бусификацию": в Раде объяснили назначение законопроекта о наказании ТЦК и ВВК (видео)

Когда терцентры комплектования нарушают права людей во время мобилизации, они делают государству "медвежью услугу", сказал нардеп Георгий Мазурашу. Политик рассказал о собственных поправках к закону, которые будут наказывать за "бусификацию".

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Украине следует отказаться от силовых методов мобилизации, поскольку это не помогает отыскать 6% граждан, готовых защищать родину с оружием в руках. Между тем терцентры комплектования (ТЦК) и военно-врачебные комиссии (ВВК) иногда насильно мобилизуют людей, допуская различные нарушения. Впрочем, до сих пор не существует действенных механизмов, которые за это наказывают. О том, поможет ли новый закон об уголовной ответственности ТЦК и ВВК, и исчезнет ли "бусификация", народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу рассказал в эфире "Киев 24".

Мазурашу сначала привел два примера нарушения закона со стороны работников ТЦК. Первый пример — когда "обманом заманили" преподавателя университета, который работал на две ставки в Каменце-Подольском. Когда мужчина пришел в военкомат, чтобы "подписать какие-то документы", его отправили на ВВК. ВВК длилась шесть минут, и дальше преподаватель оказался в учебном центре, отметил нардеп. Вторая история — когда человека мобилизуют незаконно, а потом "исправить эту ошибку невозможно". В действующем украинском законодательстве нет конкретных статей, которые наказывают за такие нарушения, пояснил нардеп. Чтобы наказывать ТЦК и ВВК, и создали законопроект, к разработке которого присоединился и он. Впрочем, идеи нардепов не решат проблему "бусификации", отметил политик.

"Цель четкая — то есть не допускать нарушений прав, действующего законодательства при осуществлении мобилизационных мероприятий. К сожалению, в этой редакции законопроект не борется с самой так называемой "бусификацией", — сказал он.

Нардеп пояснил, что в законопроекте также есть предложение, которое даст возможность следить за доходами людей, причастных к мобилизации. По его словам, ранее такие люди не попадали в поле зрения антикоррупционных органов. Что касается конкретно "бусификации", то Мазурашу готовит собственные правки, которые поборют эту проблему. Какой будет механизм борьбы, не рассказал.

Политик добавил, что в любой стране готовы стать на защиту государства около 6-7% людей. По его мнению, силовые методы мобилизации, принуждение, насилие, закрытие границ не помогут отыскать таких граждан. По его словам, лучше действовать не принуждением, а "мотивацией и адекватным призывом". Также нардеп отметил, что нарушение ТЦК негативно показывают Украину перед партнерами.

"От 40 млн народа это 2,4-2,8 млн готовых воевать. Вот здесь нам надо искать. Нет смысла в силовой мобилизации. "Плюс" это "медвежья услуга" — [силовая мобилизация] делает нашу страну в глазах мира такой, где якобы нет уже смелых патриотов, готовых честно защищать", — заявил нардеп.

Мобилизация и ТЦК — как будут наказывать военкомов

Отметим, Фокус писал о деталях законопроекта №12442, который инициировали 25 нардепов. Согласно предложениям народных избранников, планируют внести изменения в Уголовный кодекс. Если изменения утвердят, то работники ВВК за нарушения во время медэкспертизы могут получить срок от трех до восьми лет. Для работников ТЦК, которые призвали человека, не подлежащего мобилизации, или исключили из учета годного, — заключение 3-8 лет. За незаконное обогащение (если активы превышают законные доходы на 100 тыс. грн) — от 5 до 10 лет.

Напоминаем, 30 января появился комментарий Мазурашу и Бужанского о нарушениях ТЦК во время мобилизации и важности законопроекта 12442. Между тем нардеп Федиенко предупредил о рисках бронирования от предприятий, на которое может не хватить времени.