На пошту українців надходять листи ніби від ТЦК, які заражають техніку, — нардеп Федієнко

За словами Олександра Федієнка, листи від ТЦК мають надходити з державного домену gov.ua, всі інші варто відразу видаляти.

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На електронні адреси українців приходять листи нібито від територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В ньому міститься PDF-файл, який інфікує техніку вірусами. Про це розповів народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Федієнко в Telegram.

"Фішинг як вид шахрайства, постійно шукає нові механізми шахрайства. Використовуючи чутливі тематики, які тригерять суспільство", — написав він.

Нардеп додав фотографії листа нібито з адресою tck.kovalenko.gov.ua. До листа прикріплений PDF-файл.

"Звертаю увагу, на от такі листи. Відкривши такий файл pdf, ваш ПК одразу буде інфікований", — додав Олександр Федієнко.

Він звернув увагу, що такі листи мають надходити з державного домену gov.ua. Листи з домену gmail.com варто нардеп порадив одразу видаляти.

Нагадаємо, увечері 1 лютого поблизу ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області прогримів вибух. Обставини події з’ясовуються. У поліції повідомили про одного потерпілого, який отримав легкі поранення.

Схожий інцидент стався в Рівному. Внаслідок вибуху в обласному ТЦК загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. А у Пирятині Полтавської області чоловік із мисливської зброї застрелив військовослужбовця ТЦК на автозаправці.

В Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що операції, пов’язаними з вибухами у ТЦК, курують російські спецслужби. Вони також активізують інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію мобілізації в Україні. З 2024 року спецслужби докладають "особливо великі зусилля", спрямовані на підрив мобілізаційного процесу в Україні.