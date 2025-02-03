Сидит в машине более 14 часов: в Одессе парня окружили полицейские и хотят забрать в ТЦК (видео)
В соцсетях сообщают, что водитель нарушил ПДД и его остановили патрульные. Мужчину хотели забрать в ТЦК за необновление военно-учетных данных, он закрылся в автомобиле и не желает выходить.
В Одессе мужчина скрылся от полиции вечером 2 февраля и закрылся в своем автомобиле. Сейчас он до сих пор прячется в машине на одном из паркингов, видео с места события публикуют местные Telegram-каналы.
Изначально водитель нарушил правила дорожного движения. За это его остановили патрульные и во время проверки документов выяснилось, что он пребывает в розыске за необновление военно-учетных данных.
Мужчине сказали о необходимости проехать в ТЦК, но он закрылся в автомобиле и сидит там около 14 часов. Полицейские дежурят возле машины и ждет времени его доставки в военкомат.
Водитель вызвал на помощь адвокатов и других людей, пытавшихся отвлечь внимание полиции от него. Судя по кадрам, на паркинге пребывает довольно много неравнодушных граждан. Стоит черный седан Merсedes в окружении двух полицейских машин.
Фокус ранее писал, что в Украине появился новый дорожный знак с порядковым номером 7.25. Он обозначает островок безопасности и сужение дороги.
Напомним, СБУ в Одессе задержала шпиона, который следил за кораблями ВСУ. Мужчина по заданию ФСБ РФ должен был выявлять огневые позиции зенитно-ракетных комплексов.