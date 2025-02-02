Шпионил за кораблями ВСУ: в Одессе задержали мужчину, который сдавал РФ позиции военных

Правоохранители сообщили, что таким образом мужчина передал данные минимум о 10 объектах. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

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В Одессе Служба безопасности Украины задержала мужчину, который шпионил за кораблями Вооруженных Сил Украины, обороняющими морскую акваторию Украины. Об этом сообщает СБУ.

"По результатам комплексных мероприятий задержан агент ФСБ, который разведывал пункты базирования и маршруты движения кораблей ВСУ вблизи Одесского морпорта. По имеющимся данным оккупанты планировали применить их для подготовки боевых операций в данной морской зоне с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе", — говорится в сообщении.

Мужчина также должен был выявить "огневые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны". Для этого он объезжал побережье областного центра на собственном авто и скрыто делал фото и фиксировал геолокации военных объектов на телефон. Собранные данные он передавал российскому "работодателю", личность которого уже установлена СБУ.

В Офисе Генерального прокурора добавили, что подозреваемый разведывал и посылал врагу также координаты пограничных и воинских частей, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, техники Военно-Морских Сил ВСУ и их укреплений на побережье Одессы. Разведданные он присылал через мессенджер вместе с пометками на скриншотах Google Maps. Всего таким образом одессит успел передать данные о по меньшей мере 10 объектах.

Злоумышленником оказался 37-летний безработный одессит, который попал в поле зрения россиян во время поиска быстрых заработков. Во время обысков у него изъяты мобильный телефон и компьютер, которые он использовал для связи с ФСБ. Ему уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Наказание за такое преступление — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Мужчина сейчас находится под стражей.

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