Шпигував за кораблями ЗСУ: в Одесі затримали чоловіка, який здавав РФ позиції військових

Правоохоронці повідомили, що у такий спосіб чоловік передав дані мінімум про 10 об'єктів. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

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В Одесі Служба безпеки України затримала чоловіка, який шпигував за кораблями Збройних Сил України, що обороняють морську акваторію України. Про це повідомляє СБУ.

"За результатами комплексних заходів затримано агента ФСБ, який розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морпорту. За наявними даними окупанти планували застосувати їх для підготовки бойових операцій у даній морській зоні з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе", — йдеться в повідомленні.

Чоловік також мав виявити "вогневі позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони". Для цього він об’їжджав узбережжя обласного центру на власному авто і приховано робив фото та фіксував геолокації військових об’єктів на телефон. Зібрані дані він передавав російському "роботодавцю", особу якого вже встановлено СБУ.

В Офісі Генерального прокурора додали, що підозрюваний розвідував та надсилав ворогу також координати прикордонних і військових частин, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, техніки Військово-Морських Сил ЗСУ і їхніх укріплень на узбережжі Одеси. Розвіддані він надсилав через месенджер разом із позначками на скріншотах Google Maps. Загалом у такий спосіб одесит встиг передати дані про щонайменше 10 об’єктів.

Зловмисником виявився 37-річний безробітний одесит, який потрапив у поле зору росіян під час пошуку швидких заробітків. Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував для зв’язку з ФСБ. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах військового стану. Покарання за такий злочин — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік нині перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Черкащині правоохоронці затримали колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП у Черкаській області через намагання дати хабара у 2 тисячі доларів. Хабарника затримали після того, як він вручив оговорену раніше суму.

Колишній військовий з Кропивницького на сторінці соціальної мережі поширив відео переміщення військової техніки через прифронтову територію України у перший рік війни. Служба безпеки Україна повідомила йому про підозру.