Сидить у машині понад 14 годин: в Одесі хлопця оточили поліцейські і хочуть забрати в ТЦК (відео)

У соцмережах повідомляють, що водій порушив ПДР і його зупинили патрульні. Чоловіка хотіли забрати в ТЦК за неоновлення військово-облікових даних, він зачинився в автомобілі і не бажає виходити.

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В Одесі чоловік втік від поліції ввечері 2 лютого і зачинився у своєму автомобілі. Зараз він досі ховається в машині на одному з паркінгів, відео з місця події публікують місцеві Telegram-канали.

Спочатку водій порушив правила дорожнього руху. За це його зупинили патрульні і під час перевірки документів з'ясувалося, що він перебуває в розшуку за неоновлення військово-облікових даних.

Чоловікові сказали про необхідність проїхати до ТЦК, але він зачинився в автомобілі і сидить там близько 14-ї години. Поліцейські чергують біля автівки та чекають часу його доставки до військкомату.

Водій викликав на допомогу адвокатів та інших людей, які намагалися відвернути увагу поліції від нього. Судячи з кадрів, на паркінгу перебуває досить багато небайдужих громадян. Стоїть чорний седан Merсedes в оточенні двох поліцейських машин.

Фокус раніше писав, що в Україні з'явився новий дорожній знак із порядковим номером 7.25. Він позначає острівець безпеки і звуження дороги.

Нагадаємо, СБУ в Одесі затримала шпигуна, який стежив за кораблями ЗСУ. Чоловік за завданням ФСБ РФ мав виявляти вогневі позиції зенітно-ракетних комплексів.