В Киеве задержали женщину, которая маскировала наркотики под парафин (фото)

Женщине уже сообщили о подозрении в незаконном обороте наркотических средств — ближайшие десять лет она может провести в тюрьме.

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В Киеве 25-летняя женщина торговала наркотическими средствами, маскируя их под парафиновые свечи и отправляя товар на такси. В пресс-центре столичного Главного управления Нацполиции сообщили, что личность уже задержали.

Женщину остановили на улице и во время обыска у нее обнаружили свертки с адресами заказчиков и парафиновые свечи, внутри которых хранились наркотические средства. Дома у нее нашли зип-пакеты с психотропами, весы, фасовочный материал, формы под свечи и парафин. 25-летнюю жительницу столицы задержали, а все изъятое отправили на экспертизу.

Киевлянке сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении, перевозке, пересылке психотропных веществ в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Национальная полиция

Напомним, во вторник, 11 февраля, военнообязанный мужчина, которого на военно-врачебную комиссию доставили сотрудники полиции, решил сбежать. Он вылез в окно 6-го этажа и оказался на крыше соседнего здания. Пытаясь спуститься вниз по водосточной трубе, гражданин не удержался, сорвался и упал на крышу подвального помещения.

Добавим, что 13 февраля в Киеве сгорел автомобиль Range Rover украинской журналистки, бывшего заместителя главного редактора издания "Страна.юа" Светланы Крюковой. Она отметила, что оказалась под санкциями указом президента Украины Владимира Зеленского, ей запрещено пользоваться и распоряжаться движимым имуществом.