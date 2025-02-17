В Киеве сожгли авто Range Rover экс-заместителя главреда "Страна.ua" Светланы Крюковой (фото)

По словам украинской журналистки, автомобиль забирал водитель и парковал под домом. Светлана Крюкова говорит, что круг ее недоброжелателей весьма широкий — от блогеров и общественников до топ-чиновников.

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В Киеве сгорел автомобиль Range Rover украинской журналистки, бывшего заместителя главного редактора издания "Страна.юа" Светланы Крюковой. Об этом сообщили изданию "Украинская правда" источники среди правоохранителей и сама Крюкова.

Происшествие случилось вечером 13 февраля. По словам Крюковой, так с днем влюбленных ее никто не поздравлял. Она напомнила, что оказалась под санкциями указом президента Украины Владимира Зеленского, ей запрещено пользоваться и распоряжаться движимым имуществом.

В Деснянском районе Киева загорелся автомобиль Range Rover

"Поэтому я взяла водителя. Чаще всего на этом автомобиле водитель развозил по спортивным секциям детей, а по вечерам он забирал авто к себе на район и парковал под домом. Там и произошел инцидент", — рассказала она.

Правоохранители сообщили, что ближе к полуночи в одном из дворов в Деснянском районе загорелся автомобиль Range Rover, фактическим пользователем которого является Крюкова. Огонь повредил квартиру на втором этаже дома и фасад, пострадавших нет. Пожар вовремя потушили, но автомобиль уже не восстановить.

Полиция устанавливает, что стало причиной возгорания — взрыв или поджог. Проводятся все экспертизы и розыскные действия.

Крюкова утверждает, что круг ее недоброжелателей "широкий и понятный". Последние месяцы она судится с украинским блогером Игорем Лаченковым, активистом Денисом Кошельником и их друзьями.

"Очевидно, что есть у меня и недоброжелатели в Офисе президента. Сегодня узнала для себя новую фамилию — [советник президента по коммуникациям] Дмитрий Литвин", — заключила она.

Напомним, российские войска ударили по меньшей мере десятью дронами "Шахед" по Запорожью в ночь с 16 на 17 февраля. В городе были пожары на местах прилетов.

Фокус писал о пожаре на Чернобыльской АЭС после удара ВС РФ "Шахедом" по внешней обшивке "Саркофага". Крыша арочного сооружения пробита дроном.