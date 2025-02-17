У Києві спалили авто Range Rover ексзаступниці головного редактора "Страна.ua" Світлани Крюкової (фото)

За словами української журналістки, автомобіль забирав водій і паркував під будинком. Світлана Крюкова каже, що коло її недоброзичливців вельми широке — від блогерів і громадських діячів до топчиновників.

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У Києві згорів автомобіль Range Rover української журналістки, колишнього заступника головного редактора видання "Страна.юа" Світлани Крюкової. Про це повідомили виданню "Українська правда" джерела серед правоохоронців і сама Крюкова.

Подія трапилася ввечері 13 лютого. За словами Крюкової, так із днем закоханих її ніхто не вітав. Вона нагадала, що опинилася під санкціями указом президента України Володимира Зеленського, їй заборонено користуватися і розпоряджатися рухомим майном.

У Деснянському районі Києва загорівся автомобіль Range Rover

"Тому я взяла водія. Найчастіше на цьому автомобілі водій розвозив по спортивних секціях дітей, а вечорами він забирав авто до себе на район і паркував під будинком. Там і стався інцидент", — розповіла вона.

Правоохоронці повідомили, що ближче до опівночі в одному з дворів у Деснянському районі загорівся автомобіль Range Rover, фактичним користувачем якого є Крюкова. Вогонь пошкодив квартиру на другому поверсі будинку і фасад, постраждалих немає. Пожежу вчасно загасили, але автомобіль уже не відновити.

Поліція встановлює, що стало причиною загоряння — вибух чи підпал. Проводяться всі експертизи та розшукові дії.

Крюкова стверджує, що коло її недоброзичливців "широке і зрозуміле". Останні місяці вона судиться з українським блогером Ігорем Лаченковим, активістом Денисом Кошельником та їхніми друзями.

"Очевидно, що є в мене і недоброзичливці в Офісі президента. Сьогодні дізналася для себе нове прізвище — [радник президента з комунікацій] Дмитро Литвин", — підсумувала вона.

Нагадаємо, російські війська вдарили щонайменше десятьма дронами "Шахед" по Запоріжжю в ніч із 16 на 17 лютого. У місті були пожежі на місцях прильотів.

Фокус писав про пожежу на Чорнобильській АЕС після удару ЗС РФ "Шахедом" по зовнішній обшивці "Саркофага". Дах аркової споруди пробито дроном.