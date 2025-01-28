"Репрессия местного самоуправления": суд отстранил Маркушина с должности мэра Ирпеня (видео)

Александр Маркушин назвал принятое решение незаконным и отметил, что будет его обжаловать.

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Печерский районный суд в рамках уголовного производства отстранил Александра Маркушина от должности городского головы Ирпеня. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

"Судья Печерского районного суда Светлана Гречаная после многочасового судебного заседания, рассмотрения каждого доказательства и уничтоженного обвинения моими адвокатами решила отстранить меня от управления Ирпенской общиной на время расследования моего выезда за границу в 2022 году", — отметил он.

Такое решение мэр Ирпеня назвал "репрессией местного самоуправления, которая открыто и бесстыдно набирает обороты". Маркушин сравнил его с решением по делу бывшего главы Броварской райгосадминистрации Владимира Майбоженко — последний в 2024 году совершил дорожно-транспортное происшествие. За это последний получил штраф в размере 34 тысячи гривен, еще на три года его лишили права управления транспортными средствами.

"Мы обязательно обжалуем это незаконное решение в ближайшее время в апелляции", — добавил Александр Маркушин.

Уголовное производство в отношении Александра Маркушина: что известно

Напомним, Александру Маркушину объявлено подозрение по ч. 2 ст. 332 УКУ (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины). Он внес поддельные документы в волонтерскую систему "Шлях", чтобы получить возможность выехать за границу. 24 августа 2022 года пересек украинско-польскую границу через пропускной пункт "Рава-Русская-Хребенне". Через 6 дней он вернулся в Украину на автомобиле Volkswagen Passat.

Недавно, 24 января стало известно, что Александра Маркушина взяли под стражу. Его будут держать под стражей до 22 марта с возможностью залога, который достигает 30 миллионов гривен.