Мэра Ирпеня Маркушина взяли под стражу по делу о "пересечении границы": подробности

Мэру Ирпеня суд избрал меру пресечения: его будут держать под стражей до 22 марта с возможностью залога, который достигает 30 миллионов гривен.

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Печерский суд Киева заслушал дело мэра Ирпеня Александра Маркушина, которого обвинили в незаконном пересечении государственной границы в период с 24 августа по 30 августа 2022 года. Правоохранители выяснили, что политик поехал за границу, в Италию, якобы за помощью для военных, однако на самом деле городской голова воспользовался полученным разрешением от Киевской областной военной администрации, чтобы встретиться там с 2-летним сыном. Об этом сообщили 24 января корреспонденты "Суспільного".

Сам городской голова отвергает обвинения против себя и заявляет, что поехал за границу за дронами для военных, а сына увидел в ходе волонтерской поездки.

"Я выехал за границу на несколько дней после разрешения КОВА, вернулся, привез два дрона и увидел сына", — сообщил Маркушин во время судебного заседания.

Мэр Ирпеня добавил, что он — единственный опекун своего сына Марка. Также он заявляет о том, что дело в целом сфальсифицировано и является "политическим заказом" против него. По его словам, за этим может стоять бывший глава Ирпеня Владимир Карплюк. Сам Владимир Карплюк пока не комментировал эти обвинения.

"Эта попытка — единственная возможность отстранить меня от должности накануне критически важной сессии для его незаконного рынка", — написал чиновник в Facebook.

Зато в прокуратуре уверяют: никаких документов в подтверждение волонтерской деятельности Александр Маркушин не предоставил, как выяснили журналисты "Суспільного".

Адвокат Маркушина считает, что подозрение против чиновника пока необоснованно. Отметим также, что дело на этом, очевидно, не завершится, судя по словам самого подозреваемого.

"Будем подавать апелляцию", — так Маркушин отреагировал на принятие меры пресечения для него.

Добавим, что на время содержания под стражей Маркушина также отстранили от выполнения рабочих обязанностей.

Напомним, о подозрении мэру сообщили следователи ГБР. В деле говорится о том, что Маркушин использовал поддельные документы для незаконного внесения в волонтерскую систему "Шлях", чтобы получить возможность выехать за границу. Об этом Фокус рассказал 23 января.

Маркушин отреагировал на выдвинутые против него обвинения, отметив, что имел право выехать за границу без каких-либо дополнительных разрешений, потому что является единственным опекуном маленького сына, однако он "знал, что вернется с помощью", поэтому "оформился официально".