Мера Ірпеня Маркушина взяли під варту по справі про "перетин кордону": подробиці

Меру Ірпеня суд обрав запобіжний захід: його триматимуть під вартою до 22 березня з можливістю застави, яка сягає 30 мільйонів гривень.

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Печерський суд Києва заслухав справу мера Ірпеня Олександра Маркушина, якого звинуватили у незаконному перетині державного кордону у період з 24 серпня по 30 серпня 2022 року. Правоохоронці з’ясували, що політик поїхав за кордон, в Італію, нібито за допомогою для військових, однак насправді міський голова скористався отриманим дозволом від Київської обласної військової адміністрації, аби зустрітися там з 2-річним сином. Про це повідомили 24 січня кореспонденти "Суспільного".

Сам міський голова відкидає звинувачення проти себе і заявляє, що поїхав за кордон за дронами для військових, а сина побачив в ході волонтерської поїздки.

"Я виїхав за кордон на декілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони та побачив сина", – повідомив Маркушин під час судового засідання.

Мер Ірпеня додав, що він – єдиний опікун свого сина Марка. Також він заявляє про те, що справа загалом сфальсифікована і є "політичним замовленням" проти нього. За його словами, за цим може стояти колишній очільник Ірпеня Володимир Карплюк. Сам Володимир Карплюк поки що не коментував ці звинувачення.

"Ця спроба – єдина можливість усунути мене з посади напередодні критично важливої сесії для його незаконного ринку", – написав чиновник у Facebook.

Натомість у прокуратурі запевняють: жодних документів на підтвердження волонтерської діяльності Олександр Маркушин не надав, як з'ясували журналісти "Суспільного".

Адвокат Маркушина вважає, що підозра проти чиновника наразі необґрунтована. Зазначимо також, що справа на цьому, вочевидь, не завершиться, судячи зі слів самого підозрюваного.

"Будемо подавати апеляцію", – так Маркушин відреагував на ухвалення запобіжного заходу для нього.

Додамо, що на час тримання під вартою Маркушина також відсторонили від виконання робочих обов’язків.

Нагадаємо, про підозру меру повідомили слідчі ДБР. У справі йдеться про те, що Маркушин використав підроблені документи для незаконного внесення до волонтерської системи "Шлях", аби отримати можливість виїхати за кордон. Про це Фокус розповів 23 січня.

Маркушин відреагував на висунені проти нього звинувачення, зазначивши, що мав право виїхати за кордон без будь-яких додаткових дозволів, бо є єдиним опікуном малого сина, однак він "знав, що повернеться із допомогою", тож "оформився офіційно".