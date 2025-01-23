Меру Ірпеня Маркушину оголосили підозру через незаконний відпочинок закордоном, — ЗМІ

У дні відсутності в Україні Маркушин побував в Італії, де відвідував членів своєї родини. Як повідомляли ЗМІ, там мер провів 4 дні.

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Міському голові міста Ірпінь на Київщині Олександру Маркушину оголосили про підозру через незаконний відпочинок за кордоном. Про це повідомляє місцеве видання ITV.

Зазначається, що про підозру меру повідомили слідчі ДБР. Згідно із матеріалами справи його підозрюють в тому, що у серпні 2022 року він незаконно перетнув кордон для відпочинку, використовуючи підроблені документи для незаконного внесення до волонтерської системи "Шлях". При цьому Маркушин не задекларував ввезення жодної гуманітарної допомоги при поверненні в Україну.

Так, міський голова Ірпеня Олександр Маркушин 24 серпня 2022 року перетнув українсько-польський кордон через пропускний пункт "Рава-Руська-Хребенне". За 6 днів він повернувся до України на автомобілі Volkswagen Passat, (державний номерний знак AI 5550ВТ), який належить громадянину України Гаїні Сергію Івановичу через пропускний пункт "Долгобичув-Угринів".

Єдиною законною підставою для його виїзду закордон могло бути лише закордонне відрядження, втім, у вказаний період Маркушин в офіціному відрядженні не перебував, що підтверджено журналом відряджень.

У цей період мер Ірпеня перебував у офіційній відпустці, а його обов’язки виконував перший заступник міського голови.

У дні відсутності в Україні Маркушин побував в Італії, де у готелі "Roses Hotel" (Абруццо, провінція Терамо) відвідував членів своєї родини. Як повідомляли ЗМІ, там мер провів 4 дні.

Олександру Маркушину оголошено підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України), якою передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що раніше на незаконному виїзді на відпочинок за кордон викрили екснардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова. Він підробив документи і влаштував собі і своїй родині елітний відпочинок на островах в Індійському океані.

Також в Міноборони розповіли, скільки бійців ЗСУ поїхали за кордон на відпочинок і не повернулися.