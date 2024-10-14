В Міноборони розповіли, скільки бійців ЗСУ поїхали за кордон на відпочинок і не повернулися

У Головному управлінні Військової служби кажуть, що військовослужбовці на загальних підставах можуть виїхати за кордон, а їхній пропуск забезпечують уповноважені посадові особи.

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Українські військові не мають обмежень щодо виїзду за кордон, для цього потрібен лише дозвіл командира. Здебільшого вони повертаються, але є випадки, коли вже не перетинають український державний кордон після відпочинку. На сьогодні таких випадків менше пів сотні. Про це повідомляє "Слідство. Інфо".

За даними, отриманими від Головного управління Військової служби та заступника Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися назад в Україну.

"У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини", — йдеться у відповіді на запит.

Про випадки порушення законодавства при перетині державного кордону Міноборони замовчує.

У Головному управлінні Військової служби кажуть, що військовослужбовці на загальних підставах можуть виїхати за кордон, а їхній пропуск забезпечують уповноважені посадові особи.

Натомість прикордонники щодня фіксують спроби військовозобов’язаних чоловіків незаконно перетнути кордон на різних ділянках.

Нагадаємо, що 14 жовтня повідомлялося, що Донецький обласний ТЦК наголосив, що громадян, яким ще не виповнилось 25 років, братимуть на військовий облік без проходження ВЛК. Це також стосується українців, які перебувають за кордоном.