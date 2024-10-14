В Минобороны рассказали, сколько бойцов ВСУ уехали за границу на отдых и не вернулись

В Главном управлении Военной службы говорят, что военнослужащие на общих основаниях могут выехать за границу, а их пропуск обеспечивают уполномоченные должностные лица.

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Украинские военные не имеют ограничений по выезду за границу, для этого нужно только разрешение командира. В основном они возвращаются, но есть случаи, когда уже не пересекают украинскую государственную границу после отдыха. На сегодня таких случаев менее полусотни. Об этом сообщает "Следствие. Инфо".

По данным, полученным от Главного управления Военной службы и заместителя Генштаба, с начала полномасштабного вторжения России 46 украинских военных выехали за границу на отдых и не вернулись обратно в Украину.

"В период с 24.02.2022 по 30.09.2024 учтено 46 случаев, когда военнослужащие не возвращались обратно в Украину после отдыха за рубежом. Такие военнослужащие учтены, как такие, которые самовольно оставили воинские части", — говорится в ответе на запрос.

О случаях нарушения законодательства при пересечении государственной границы Минобороны умалчивает.

В Главном управлении Военной службы говорят, что военнослужащие на общих основаниях могут выехать за границу, а их пропуск обеспечивают уполномоченные должностные лица.

Зато пограничники ежедневно фиксируют попытки военнообязанных мужчин незаконно пересечь границу на разных участках.

Напомним, что 14 октября сообщалось, что Донецкий областной ТЦК отметил, что граждан, которым еще не исполнилось 25 лет, будут брать на воинский учет без прохождения ВВК. Это также касается украинцев, которые находятся за рубежом.