Купив лікарняний і підробив службові документи: екснардепу Арістову обрали запобіжний захід

Колишнього парламентаря підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані.

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Екснардепу від "Слуги народу" Юрію Арістову 28 липня Печерський районний суд міста Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Про це повідомляє ДБР.

Юрій Арістов підозрюється у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів для організації собі і своїй родині елітного відпочинку на островах в Індійському океані.

"ДБР розслідує законність цього "візиту" народного депутата на Мальдіви під час війни. Слідчі Бюро з'ясовують яким чином народний депутат України зміг опинитися на курортному відпочинку попри заборону на виїзд посадовцям за кордон", — повідомляють в ДБР.

Встановлено, що у середині липня 2023 року депутат перебував у одному з готелів приватного острова Ітхаафуші на Мальдівах з дружиною та дітьми. Слідчі з'ясували, що від 5 червня до 22 липня Арістов перебував за кордоном, і згідно з документами він виїхав на 3 дні до Польщі на підставі службового відрядження "для поглиблення двостороннього співробітництва нашої держави з урядом Литви".

10 липня 2023 року, перебуваючи за кордоном, депутат дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медичних закладів Києва до 19 липня 2023 включно. Слідчі у справі впевнені, що до електронної системи охорони здоров’я внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Нагадаємо, що 25 липня керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оголосив, що членство нардепа Юрія Арістова у політсилі може було припинено через його відпочинок на Мальдівах.

Того ж дня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Юрій Арістов подав до Верховної Ради заяву про складання депутатських повноважень.