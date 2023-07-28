Купил больничный и подделал служебные документы: экс-нардепу Аристову избрали меру пресечения

Бывшего парламентария подозревают во внесении ложных сведений в официальные документы для организации элитного отдыха на островах в Индийском океане.

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Экс-нардепу от "Слуги народа" Юрию Аристову 28 июля Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сообщает ГБР.

Юрий Аристов подозревается во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы для организации себе и своей семье элитного отдыха на островах в Индийском океане.

"ГБР расследует законность этого "визита" народного депутата на Мальдивы во время войны. Следователи Бюро выясняют каким образом народный депутат Украины смог оказаться на курортном отдыхе несмотря на запрет на выезд чиновникам за границу", — сообщают в ГБР.

Установлено, что в середине июля 2023 года депутат находился в одном из отелей частного острова Итхаафуши на Мальдивах с женой и детьми. Следователи выяснили, что с 5 июня по 22 июля Аристов находился за границей, и согласно документам он выехал на 3 дня в Польшу на основании служебной командировки "для углубления двустороннего сотрудничества нашего государства с правительством Литвы".

10 июля 2023 года, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. Следователи по делу уверены, что в электронную систему здравоохранения внесены недостоверные сведения, поскольку медицинский осмотр фактически не осуществлялся.

Напомним, что 25 июля руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил, что членство нардепа Юрия Аристова в политсиле может было прекращено из-за его отдыха на Мальдивах.

В тот же день председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Юрий Аристов подал в Верховную Раду заявление о сложении депутатских полномочий.