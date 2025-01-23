"Это политический заказ": мэр Ирпеня Маркушин объяснил, почему против него открыли дело накануне сессии

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против городского головы Ирпеня Александра Маркушина. По словам самого мэра, его подозревают в незаконном пересечении границы в августе 2022 года, а заявление в ГБР написал бывший городской голова Ирпеня бизнесмен Владимир Карплюк, передает УНИАН.

"Я на несколько дней выехал из Украины забрать военную помощь, "мавики", и заехал на два дня к своему сыну Марку, которому исполнялось два годика. Я, как отец-одиночка, имею право выезжать за границу без системы "Шлях". Я один воспитываю своего сына, у которого, к сожалению, умерла мама. И в то время он был в Италии, как беженец", — пояснил Маркушин.

Городской голова добавил, что на день рождения его сына в Италии были также приглашены депутат Ирпенского горсовета Александр Пащинский и Владимир Карплюк. Именно тогда, по словам Маркушина, "они и сняли "видеодоказательства" моего страшного "преступления".

"Так в чем преступление? Как единственный опекун Марка (мама, моя любимая жена Наталья, умерла через месяц после родов) я имею право выехать к сыну без каких-либо дополнительных разрешений, но знал, что вернусь с помощью, поэтому оформился официально", — отметил Маркушин.

Мэр Ирпеня называет расследование ГБР "заказным делом" и заявляет, что таким образом Карплюк якобы хочет хотя бы временно отстранить его от должности "накануне критически важной сессии", на которой депутаты должны рассмотреть вопрос отмены аренды земли под незаконными зданиями, к которым имеет отношение Карплюк.

Также Маркушин пригласил к себе на суд (Печерский районный суд Киева) всех, кто хочет "собственными глазами увидеть, как выглядит политический заказ в Украине".

Напомним, в Ирпене горсовет планирует снести рынок и жилой комплекс бывшего мэра Владимира Карплюка, является фигурантом ряда уголовных производств и по некоторым из них уже идут судебные процессы.