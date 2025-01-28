Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Політика Російсько-українська війна

"Репресія місцевого самоврядування": суд відсторонив Маркушина з посади мера Ірпеня (відео)

Маркушен, мер Ірпіня, відсторонення
Суд відсторонив мера Ірпеня із займаної посади

Олександр Маркушин назвав прийняте рішення незаконним та зазначив, що буде його оскаржувати.

Related video

Печерський районний суд у межах кримінального провадження відсторонив Олександра Маркушина від посади міського голови Ірпеня. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Суддя Печерського районного суду Світлана Гречана після багатогодинного судового засідання, розгляду кожного доказу і знищеного обвинувачення моїми адвокатами вирішила відсторонити мене від управління Ірпінською громадою на час розслідування мого виїзду за кордон у 2022 році", — зазначив він.

Таке рішення мер Ірпеня назвав "репресією місцевого самоврядування, яка відкрито та безсоромно набирає обертів". Маркушин порівняв його з рішенням у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка — останній у 2024 році скоїв дорожньо-транспортну пригоду. За це останній отримав штраф в розмірі 34 тисячі гривень, ще на три роки його позбавили права керування транспортними засобами.

"Ми обов’язково оскаржимо це незаконне рішення найближчим часом в апеляції", — додав Олександр Маркушин.

Кримінальне провадження відносно Олександра Маркушина: що відомо

Нагадаємо, Олександру Маркушину оголошено підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Він вніс підроблені документи до волонтерської системи "Шлях", аби отримати можливість виїхати за кордон. 24 серпня 2022 року перетнув українсько-польський кордон через пропускний пункт "Рава-Руська-Хребенне". За 6 днів він повернувся до України на автомобілі Volkswagen Passat.

Нещодавно, 24 січня стало відомо, що Олександра Маркушина взяли під варту. Його триматимуть під вартою до 22 березня з можливістю застави, яка сягає 30 мільйонів гривень.