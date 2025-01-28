"Репресія місцевого самоврядування": суд відсторонив Маркушина з посади мера Ірпеня (відео)

Олександр Маркушин назвав прийняте рішення незаконним та зазначив, що буде його оскаржувати.

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Печерський районний суд у межах кримінального провадження відсторонив Олександра Маркушина від посади міського голови Ірпеня. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Суддя Печерського районного суду Світлана Гречана після багатогодинного судового засідання, розгляду кожного доказу і знищеного обвинувачення моїми адвокатами вирішила відсторонити мене від управління Ірпінською громадою на час розслідування мого виїзду за кордон у 2022 році", — зазначив він.

Таке рішення мер Ірпеня назвав "репресією місцевого самоврядування, яка відкрито та безсоромно набирає обертів". Маркушин порівняв його з рішенням у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка — останній у 2024 році скоїв дорожньо-транспортну пригоду. За це останній отримав штраф в розмірі 34 тисячі гривень, ще на три роки його позбавили права керування транспортними засобами.

"Ми обов’язково оскаржимо це незаконне рішення найближчим часом в апеляції", — додав Олександр Маркушин.

Кримінальне провадження відносно Олександра Маркушина: що відомо

Нагадаємо, Олександру Маркушину оголошено підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). Він вніс підроблені документи до волонтерської системи "Шлях", аби отримати можливість виїхати за кордон. 24 серпня 2022 року перетнув українсько-польський кордон через пропускний пункт "Рава-Руська-Хребенне". За 6 днів він повернувся до України на автомобілі Volkswagen Passat.

Нещодавно, 24 січня стало відомо, що Олександра Маркушина взяли під варту. Його триматимуть під вартою до 22 березня з можливістю застави, яка сягає 30 мільйонів гривень.