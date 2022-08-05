Охоронниця фестивалю Lollapalooza збрехала про теракт, щоб раніше піти додому (фото)

Джані Вільямс відправила своєму керівнику повідомлення про підготовку стрілянини, у ході якої мали загинути близько 150 людей.

18-річній охоронці щорічного музичного фестивалю Lollapalooza висунули звинувачення у свідомо неправдивому доносі про терористичний акт. Про це пише чиказьке видання Block club Chicago.

За даними журналістів, ідеться про 18-річну Джані Вільямс, яка відправила два повідомлення своєму керівнику про масову стрілянину, що готується, — в одному з них ішлося про нібито 150 людей, які загинули в ході терористичного акту.

Інцидент стався на другий день щорічного музичного фестивалю Lollapalooza. Начальник Джані Вільямс, отримавши повідомлення про теракт, негайно поінформував своє керівництво, яке звернулося до правоохоронців за допомогою.

Крім того, про "жертв під час стрілянини" також повідомили Об'єднаній оперативній групі ФБР, яка спеціалізується на боротьбі з тероризмом. 18-річна охоронниця, намагаючись виправдатися, розповіла своєму начальнику, що побачила публікації про терористичний акт у Facebook.

Для правоподібності Джані Вільямс створила в соціальній мережі новий обліковий запис із ім'ям Бен Скотт, від імені якого опублікувала такий пост: "Масова стрілянина в Lollapalooza GrantPark, 18:00". Скриншот чернетки публікації дівчина відправила своєму начальнику, проте брехня була викрита правоохоронцями.

У матеріалі видання сказано, що ФСБ і поліція Чикаго зробили екстрений запит розкриття інформації про автора початкового СМС-повідомлення. Адміністрація месенджера TextNow поінформувала, що акаунт iCloud і IP-адреса, з якої відправили текст про стрілянину та жертв під час теракту, належали саме Джані Вільямс.

Під час допиту 18-річна дівчина зізналася, що збрехала своєму начальнику про терористичний акт на фестивалі Lollapalooza для того, щоб раніше піти додому з робочої зміни. Суд відправив під варту Джані Вільямс із можливістю внесення застави у розмірі $50 тисяч. Якщо вказану суму сплатять, охоронниця має перебувати під домашнім арештом і носити електронний браслет.

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