Під ударом: чи загрожують українським банкам банкрутства через війну та кризу

Спровокована війною економічна криза негативно впливатиме на фінансовий сектор ще довгий час, вважають в уряді України.

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Українські банки продовжують працювати й навіть відновлюють надання послуг, припинених через війну. Але вторгнення РФ усе ж таки збільшило ризики банкрутств фінансових установ. Про це йдеться в проєкті закону про державний бюджет на 2023 рік (№8000).

Зокрема, у документі від Міністерства фінансів сказано, що банкрутство банків в Україні може розпочатися вже після війни. Зазначається, що поки що заходи з боку держави та НБУ значно пом'якшують наявні ризики.

"Але після закінчення воєнного стану та скасування дії введених захисних механізмів для банківського сектору є ймовірність реалізації ризиків банкрутства банків", — ідеться в документі.

Крім того, спровокована війною економічна криза негативно впливатиме на фінансовий сектор ще довгий час, тому оцінка наслідків можлива лише після стабілізації макроумов.

"НБУ очікує, що більшість банків зможе самостійно відновити капітал завдяки майбутнім прибуткам. Іншим може знадобитися докапіталізація від акціонера", — додали в Мінфіні.

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Нагадаємо, правління НБУ 9 серпня ухвалило рішення про віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Причина — банк не повернув кредити на рефінансування.

Як раніше писав Фокус, 2 червня НБУ визнав "Мегабанк" неплатоспроможним. Причиною виведення "Мегабанку" з ринку стала дірка в капіталі розміром у кілька мільярдів, що утворилася задовго до російського вторгнення.