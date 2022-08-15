Валюта під депозит: у банках розповіли, як купити долари через розміщення вкладу
У липні НБУ дозволив банкам безготівковий продаж валюти, але лише на суму 50 тис. грн за умови розміщення на депозиті, а термін вкладу –- не менш як три місяці.
Після ухваленого НБУ у липні постановою №154 дозволу на безготівковий продаж доларів та євро низка банків в Україні почали вводити у свої продуктові лінійки спеціальні пропозиції — депозити у гривні з подальшою конвертацією у валюту. Про це йдеться у статті Фокусу "Купити долари. Які банки вже пропонують купівлю валюти під депозит".
Про можливість придбати валюту через розміщення термінового вкладу вже повідомили ОТП Банк, Кредобанк, Укрексімбанк, ПУМБ, а також Універсал Банку monobank. Про те, що безготівкову покупку запустять незабаром, Фокусу також повідомили в Райффайзен Банку і Креді Агріколь Банку. В Ощадбанку та ПриватБанку немає послуги безготівкового продажу валюти після розміщення депозиту.
"Наразі в Кредобанку реалізовано депозит на 3 місяці. Надалі можуть розглядатися і варіанти на 6 або 12 місяців. Цю можливість запровадили з 8 серпня 2022 року через подання заяви офлайн при візиті до відділення. Зараз візит до відділення є єдиним каналом подання заяви, щодо онлайн-банкінгу чи додатку, ми розглядаємо таку можливість”, — розповів Фокусу Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку.Важливо
За словами Валентини Розанової, начальниці управління розвитку роздрібного бізнесу та кредитування ОТП Банку, продаж безготівкової валюти під час розміщення на депозиті в межах щомісячного ліміту становить 50 тис. грн (в еквіваленті) сьогодні доступний у всіх відділеннях OTП Банку. Водночас термін вкладу може бути необов'язковим 3 місяці — клієнт може вибрати будь-який термін вкладу без дострокового розірвання, який становить від 3 місяців.Важливо
Керівник із заощаджень та транзакційних послуг департаменту платежів приватних клієнтів Райффайзен Банку Сергій Анніков каже, що банк планує найближчим часом запровадити можливість оформити депозит із подальшою купівлею клієнтом валюти в інтернет-банкінгу. А у Креді Агріколь Банку Фокусу повідомили, що такий вклад оформлятимуть у відділеннях і лише за умови розміщення шестимісячного строкового вкладу.
Нагадаємо, 21 липня 2022 року Нацбанк відкоригував офіційний курс гривні до долара на 25% до 36,5686 USD/UAH.
Раніше Фокус писав, що у банках відправити вільні гривневі кошти на депозит банки пропонують фізособам зі ставкою 4-15% річних.