Банки изменили ставки по кредитам: сколько стоит займ для украинцев

Взять кредит для украинцев стало дороже, поскольку банки подняли уровень ставок для населения.

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В Национальном банке Украины (НБУ) рассчитали процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2024 года. Об этом сказано в оперативных данных государственного регулятора.

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Как свидетельствуют данные Нацбанка, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 5,3% до 6,4% годовых. Средние процентные ставки по новым кредитам в национальной валюте составляют 33,7% годовых. В течение года ставки подросли на 4,3 процентных пункта.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий выросли с 16,6% до 17,5% годовых, по валютным выросли с 4,6% до 6,4%.

На каких условиях банки кредитуют население в 2024 году Фото: НБУ

Кредитный портфель банков за год сократился на 1% до 998 миллиарда гривен. Для населения показатель вырос на 5,7% до 222 миллиарда гривен, для предприятий сократился на 2% до 758 млрд гривен.

Как изменится кредитование в 2024 году

По словам первой заместительницы главы правления Глобус Банка Елены Дмитриевой, в 2024 году должно произойти оживление кредитования в стране. Так, 28 декабря она рассказала, что в новом году банки сконцентрируются на предоставлении автокредитов, ипотек и ссуд малому и среднему и бизнесу.

Снижение ставок при этом может составить от 2 до 4% и все будет зависеть от вида кредита, срока его уплаты, а также первоначального взноса.

"Запросы граждан на тот или иной вид кредита по приемлемым условиям почти неисчерпаем. В 2024 году любые положительные изменения в кредитных условиях будут обусловлены исключительно экономическими факторами", – отметила банкир.

К слову, 22 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении ставок по кредитам. Теперь у украинцев есть возможность платить втрое меньшие годовые проценты за потребительские кредиты. При этом финансовые учреждения должны проверять, способен ли человек вернуть деньги.

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Тем временем глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своей колонке для Фокуса 10 января написал, что в текущем году на украинском валютном рынке сохранится режим управляемой гибкости, если будет выполнено одно условие.

Также отметим, что по итогам 2023 года коммерческие украинские банки продали населению 2,596 миллиарда долларов.