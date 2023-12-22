Микрокредиты в Украине: Зеленский подписал закон об уменьшении ставок по кредитам

Украинцы получили возможность платить втрое меньшие годовые проценты за пользование потребительскими кредитами. В то же время финучреждения отныне обязаны проверять, способен ли человек вернуть деньги.

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В Украине с 21 декабря ставки по микрокредитам не должны превышать 1% в сутки. Об этом говорится в законе, проголосованном народными депутатами и подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским. Благодаря этому решению украинцы теперь не будут платить 900% годовых за микрозаймы, взятые в финансовых учреждениях. Текст соответствующего закона опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Закон, подписанный Зеленским, в Раде поддержали 22 ноября 2023 года, написал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственного регулирования рынков финансовых услуг" инициировали 12 парламентариев от большинства фракций по предложению Национального банка.

Ставки по микрокредитам — детали

В законе указано, что ставка за потребительские кредиты (так называемые микрокредиты) не должна превышать 1% в сутки. Финансовые учреждения, которые предоставляют такую услугу, должны постепенно уменьшить эту ставку, если она у них на сегодня больше.

Также нардепы упорядочили некоторые вопросы кредитования:

финучреждениям запрещено требовать у клиентов каких-либо других платежей, кроме указанных в договоре и не учтенных при расчете процентной ставки;

финучреждения обязаны передавать информацию о кредите, взятом определенным гражданином, в хотя бы одно бюро кредитных историй;

финучреждения обязаны перед тем, как согласовать микрокредит, проверить, имеет ли человек возможность его отдать (проверка платежеспособности).

Отметим, на портале "Минфин" на основе открытых данных ряда финучреждений опубликовали таблицу с имеющимися на сегодня ставками по микрозаймам. Из таблицы видно, что некоторые учреждения установили дневную ставку 2,5% и годовую ставку 910%. Благодаря новации, подписанной Зеленским, украинцы будут платить втрое меньше — не более 365% годовых.

Ставки по микрокредитам по состоянию на декабрь 2023 года Фото: Портал Мінфін

Ранее Фокус писал о других законопроектах, которые ввел в действие президент Украины. В частности, в ноябре Зеленский подписал Закон о Государственном бюджете на 2024 год, в котором основную ставку сделали на оборону. В сентябре заработали изменения в системе наказаний за правонарушения: например, несовершеннолетние получили право на пробационный надзор, который может заменить лишение свободы.

Напоминаем, Министерство социальной политики дает возможностям украинцам взять кредит на открытие собственного дела. Между тем в Кабинете Министров рассказали, какими способами планируют оживить украинскую экономику в 2024 году.