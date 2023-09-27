Зеленский подписал закон о новых наказаниях для украинцев: подробности

В документе сказано, что пробационный период станет альтернативой ограничению или лишению свободы, в том числе для несовершеннолетних граждан.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9185, который вводит в стране новый вид наказания — пробационный надзор. Он будет альтернативой ограничению или лишению свободы. Об этом говорится в карточке законопроекта.

Пробационное наблюдение предполагает влияние на правонарушителя без изоляции от общества в течение от одного до пяти лет, для несовершеннолетних — от одного до двух лет.

Данное наказание может быть назначено за следующие преступления:

уклонение от уплаты алиментов;

разглашение банковской тайны;

домашнее насилие;

принуждение к вступлению в половую связь;

и другие (всего 140 пунктов).

Законопроект был принят Верховной Радой 20 июля 2023 года. Он направлен на снижение уровня преступности и повышение эффективности уголовного правосудия.

Наказание будет исполняться с сохранением связи с обществом, но при этом будут налагаться определенные обязанности, нарушение которых может повлечь более строгие меры наказания.

Пробационное наблюдение может быть назначено на период от одного до пяти лет.

При решении о применении пробации суд обязывает осужденного соблюдать следующие обязанности:

Регулярно являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации. Сообщать уполномоченному органу по вопросам пробации о любых изменениях своего места жительства, места работы или учебы. Не покидать территорию Украины без предварительного согласования с уполномоченным органом по пробации.

Кроме того, суд может наложить и другие обязанности на осужденного:

Использовать средство электронного контроля и надзора и проживать по адресу, указанному в решении суда. Соблюдать определенные судом требования, касающиеся ограничения общения, перемещения и проведения свободного времени. Трудоустроиться либо, по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации, обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации как безработного и трудоустроиться, если будет предложена соответствующая должность или работа. Выполнять мероприятия, предусмотренные программой пробации. Пройти курс лечения в случае зависимости от наркотиков, алкогольной зависимости, психических расстройств или поведенческих проблем, вызванных употреблением психоактивных веществ, или заболеваний, представляющих угрозу для здоровья других лиц.

В случае невыполнения установленных судом обязанностей во время исполнения наказания по пробации, осужденному может быть назначено ограничение свободы сроком до трех лет. При этом пробационный надзор не может назначаться лицам, которые совершили новое уголовное преступление во время отбывания данного вида наказания.

Закон вступит в силу через полгода.

Напомним, комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов пересмотрел собственное заключение к законопроекту о предоставлении специальных отпусков и одобрил текст дополнительной сравнительной записки к законопроекту