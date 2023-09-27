Зеленський підписав закон про нові покарання для українців: подробиці

У документі сказано, що пробаційний період стане альтернативою обмеженню або позбавленню волі, зокрема для неповнолітніх громадян.

Related video

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9185, який вводить у країні новий вид покарання — пробаційний нагляд. Він буде альтернативою обмеженню або позбавленню волі. Про це йдеться в картці законопроєкту.

Пробаційне спостереження передбачає вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства протягом від одного до п'яти років, для неповнолітніх — від одного до двох років.

Це покарання може бути призначено за такі злочини:

ухилення від сплати аліментів;

розголошення банківської таємниці;

домашнє насильство;

примус до вступу в статевий зв'язок;

та інші (загалом 140 пунктів).

Законопроєкт ухвалила Верховна Рада 20 липня 2023 року. Він спрямований на зниження рівня злочинності та підвищення ефективності кримінального правосуддя.

Покарання буде виконуватися зі збереженням зв'язку із суспільством, але при цьому накладатимуться певні обов'язки, порушення яких може призвести до більш суворих заходів покарання.

Пробаційне спостереження може бути призначене на період від одного до п'яти років.

У разі рішення про застосування пробації суд зобов'язує засудженого дотримуватися таких обов'язків:

Регулярно з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Повідомляти уповноважений орган з питань пробації про будь-які зміни свого місця проживання, місця роботи чи навчання. Не залишати територію України без попереднього погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Крім того, суд може накласти й інші обов'язки на засудженого:

Використовувати засіб електронного контролю та нагляду і проживати за адресою, зазначеною в рішенні суду. Дотримуватися визначених судом вимог, що стосуються обмеження спілкування, переміщення та проведення вільного часу. Працевлаштуватися або, за направленням уповноваженого органу з питань пробації, звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного і працевлаштуватися, якщо буде запропоновано відповідну посаду або роботу. Виконувати заходи, передбачені програмою пробації. Пройти курс лікування в разі залежності від наркотиків, алкогольної залежності, психічних розладів або поведінкових проблем, спричинених вживанням психоактивних речовин, або захворювань, що становлять загрозу для здоров'я інших осіб.

У разі невиконання встановлених судом обов'язків під час виконання покарання за пробацією, засудженому може бути призначено обмеження волі строком до трьох років. При цьому пробаційний нагляд не може призначатися особам, які вчинили нове кримінальне правопорушення під час відбування цього виду покарання.

Закон набуде чинності через пів року.

Нагадаємо, комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів переглянув власний висновок до законопроєкту про надання спеціальних відпусток і схвалив текст додаткової порівняльної записки до законопроєкту