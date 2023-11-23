Микрокредиты в Украине: Рада изменила правила начисления процентов от МФО

Глава НБУ подчеркнул, что то, как сегодня предоставляются микрокредиты — это "пренебрежение прав потребителей, подталкивание их в долговую яму, сверхприбыльная бизнес-модель для финучреждений, которая фактически калечит жизнь людей".

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Верховная Рада 22 ноября приняла закон, который предусматривает ограничение максимальной ставки по микрокредитам на уровне 1% в день. Об этом сообщает председатель Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook.

Пышный отметил, что необходимость трансформации рынка небанковских услуг, прежде всего в сегменте микрокредитования, назрела уже давно.

"То, как сегодня предоставляются микрокредиты — это фактическое пренебрежение прав потребителей, подталкивание их в долговую яму, сверхприбыльная бизнес-модель для финучреждений, которая фактически калечит жизнь людей", — добавил глава НБУ.

Как отметил Пышный, сегодня есть явный перегиб в пользу кредитора, а это делает абсолютно цивилизованную финансовую услугу, которая должна помогать людям в различных жизненных обстоятельствах, неподъемным долговым ярмом, которое давит и на потребителя, и часто на всю его семью.

Какие нововведения имеет принятый закон:

Вводит предельную стоимость кредита. То есть будут установлены предельные размеры процентных ставок — не более 1% в день.

"Мы дойдем до этого показателя поэтапно в течение 8 месяцев: первые 4 месяца ставка 2,5%, следующие 4 месяца — 1,5%, а дальше — не более 1%. Сегодня эти цифры ничем не ограничены и иногда достигают тысяч процентов годовых", — говорится в сообщении.

Даст возможность НБУ устанавливать минимальные требования к проверке кредитоспособности заемщика со стороны финансовых компаний, что позволит качественно уменьшить долговую нагрузку на одного заемщика. Поэтому "ночные кредиты за 1 минуту" останутся в прошлом.

Запрещает кредитору в одностороннем порядке автоматически продлевать срок пользования кредитом.

"Ведь потребитель по невнимательности может не знать, что уже пошел, так сказать, на следующий круг, а кредитор не спешит об этом сообщать. Все платежи должны быть озвучены потребителю", — объясняет глава НБУ.

А также закон предусматривает дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований.

"Обойти требования закона никому не удастся", — подчеркнул Пышный.

Закон о микрокредитах: детали

Напомним, 22 ноября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №9422 об ограничении ставок по микрокредитам.

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственного регулирования рынков финансовых услуг поддержали 255 парламентариев.

Авторы документа утверждают, что его принятие является обязательством Украины перед Международным валютным фондом.

"Парламент принял в целом законопроект от Нацбанка №9422 об ограничении ставок микрокредиторов", — написал народный депутат Ярослав Железняк.

Напомним, специалисты отметили, что после кризиса на рынке микрокредитования в начале большой войны с Россией, ежемесячно украинцы берут 650 тысяч микрозаймов. Фокус разбирался, сколько украинцы уже задолжали финансовым организациям.

Также напомним, что парламент в июне 2023 года принял законопроект № 9051, в котором предлагается во время военного положения и в 30-дневный срок после его отмены, ввести обязательную реструктуризацию обязательств потребителей по кредитам, которые не обеспечены залогом.