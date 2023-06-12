Украинцам облегчили выплату кредитов во время войны: что изменилось

Парламент принял закон, который комплексно решает проблемы начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов. Нововведения коснутся нескольких категорий граждан.

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В Украине появилась обязательная реструктуризации потребительских кредитов для граждан с территорий, на которых велись активные боевые действия против российских оккупантов. Соответствующий законопроект №9051 об особенностях начисления процентов по потребительским кредитам во время военного положения был принят Верховной Радой.

Как объяснил глава финансового комитета парламента Данил Гетманцев, законопроект решит проблему начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов по кредитам потребителей, которые проживают или проживали в населенных пунктах, где ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, которые находятся во временной оккупации.

Закон, в частности, предлагает в период действия военного и в 30-дневный срок после его отмены ввести обязательную реструктуризацию обязательств потребителей по кредитам, которые не обеспечены залогом.

Кто может воспользоваться реструктуризацией

Потребитель должен отвечать хотя бы одному из критериев:

государственная и социальная материальная помощь или пенсионное обеспечение, благотворительная помощь — единственный источник дохода потребителя и членов его семьи;

потребитель — отец или мать в многодетной семье и получают субсидию на оплату коммунальных услуг;

потребитель или член семьи является лицом с инвалидностью в результате войны и начисленный за три месяца средний ежемесячный доход не превышает размера двух минимальных заработных плат (13 400 грн).

Как банки решают вопросы с кредитами

Как правило, банки используют два варианта: подают на должника в суд или продают долг внешним коллекторам:

если задолженность забирают себе коллекторы, то банк в среднем получает только 10% от суммы задолженности;

если же дело рассматривает суд, тогда у банка появляется возможность получить всю сумму кредита и возвратить свои расходы на судебный процесс.

Какие кредиты доступны физлицам в 2023 году

В НБУ сообщали, что в 2022 году банки выдали 2009 ипотечных кредитов, а общая их сумма составила 1,96 млрд грн. Если сравнивать с 2021 годом, новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Но если в первые месяцы войны банки вообще почти массово прекратили выдавать кредиты физлицам из-за отсутствия спроса, то со второго полугодия 2022 года и дальше ситуация на рынке кредитов для потребителей начала улучшаться.

Напомним, глава "Ощадбанка" Сергей Наумов в интервью Фокусу 27 февраля 2023 года рассказал, есть ли доверие к банкам в Украине, насколько надежна банковская система Украины и как изменился объем неработающих кредитов из-за вторжения России.

Также Фокус писал, что с мая 2023 года украинские банки снова начали блокировать карточки украинцев за долги.