Українцям полегшили виплату кредитів під час війни: що змінилося

Парламент ухвалив закон, який комплексно вирішує проблеми нарахування надмірних і непропорційно великих відсотків. Нововведення торкнуться кількох категорій громадян.

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В Україні з'явилася обов'язкова реструктуризація споживчих кредитів для громадян із територій, на яких велися активні бойові дії проти російських окупантів. Відповідний законопроєкт №9051 про особливості нарахування відсотків за споживчими кредитами під час воєнного стану було ухвалено Верховною Радою.

Як пояснив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, законопроєкт вирішить проблему нарахування надмірних і непропорційно великих відсотків за кредитами споживачів, які проживають чи проживали в населених пунктах, де ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, що перебувають у тимчасовій окупації.

Закон, зокрема, пропонує в період дії воєнного стану та в 30-денний строк після його скасування запровадити обов'язкову реструктуризацію зобов'язань споживачів за кредитами, які не забезпечені заставою.

Хто може скористатися реструктуризацією

Споживач повинен відповідати хоча б одному з критеріїв:

державна та соціальна матеріальна допомога чи пенсійне забезпечення, благодійна допомога — єдине джерело доходу споживача та членів його сім'ї;

споживач — батько чи мати в багатодітній сім'ї та отримують субсидію на оплату комунальних послуг;

споживач чи член сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни, і нарахований за три місяці середній щомісячний дохід не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат (13 400 грн).

Як банки вирішують питання з кредитами

Як правило, банки використовують два варіанти: подають на боржника до суду або продають борг зовнішнім колекторам:

якщо заборгованість забирають собі колектори, то банк у середньому отримує лише 10% від суми заборгованості;

якщо ж розглядає суд, тоді в банку з'являється можливість отримати всю суму кредиту й повернути свої витрати на судовий процес.

Які кредити доступні фізособам у 2023 році

У НБУ повідомляли, що у 2022 році банки видали 2009 іпотечних кредитів, а загальна їх сума склала 1,96 млрд грн. Якщо порівнювати з 2021 роком, нове іпотечне кредитування скоротилося у 5,3 разу за кількістю договорів і в 4,3 разу в грошовому вимірі.

Але якщо в перші місяці війни банки взагалі майже масово припинили видавати кредити фізособам через відсутність попиту, то з другого півріччя 2022 року й надалі ситуація на ринку кредитів для споживачів почала покращуватися.

Нагадаємо, голова "Ощадбанку" Сергій Наумов в інтерв'ю Фокусу 27 лютого 2023 року розповів, чи є довіра до банків в Україні, наскільки надійною є банківська система України та як змінився обсяг непрацюючих кредитів через вторгнення Росії.

Також Фокус писав, що з травня 2023 року українські банки знову почали блокувати картки українців за борги.