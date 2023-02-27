Банки втрачають платоспроможність не через війну, - голова правління Ощадбанку Сергій Наумов

Голова Ощадбанку Сергій Наумов у інтерв’ю Фокусу розповів, чи є довіра до банків в Україні, наскільки надійною є банківська система України і як змінився обсяг непрацюючих кредитів через вторгнення Росії.

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Якщо розглянути причини, чому банк, який минулого року або вже в цьому виводиться з ринку, втрачає платоспроможність, то це не зовсім через війну. Причини інші: є фінустанови з російським корінням, є слабкі гравці з хибною бізнес-моделлю. Про це в інтерв’ю Фокусу розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

"Проте вони (банки, що залишають ринок, — Фокус) жодним чином не впливають на всю систему. Системні банки в Україні витримали іспит війною. Тож хвилюватись з приводу стійкості системи не слід. Тим більше, зважаючи на те, що зараз усі кошти фізосіб покриваються державною гарантією на 100%", — зазначив Сергій Наумов.

Він зауважив, що довіра клієнтів до банків під час складного 2022 року і зараз зберігається завдяки тому, що банки, як і до війни, надають клієнтам увесь спектр послуг.

"Люди (з моменту вторгнення, — Фокус) отримували свої гроші, могли переказувати кошти, користуватись додатками. Тобто для клієнтів нічого не змінилось. Так, у перші місяці після вторгнення були відтоки коштів. Тоді головним було наповнювати банкомати та дати людям можливість отримати гроші. Зараз обмеження на отримання готівки становить 100 тис. грн на день, хіба цього мало? Ліміти цілком адекватні. Попит на зняття клієнтами коштів у перший час після нападу корелював з ракетними атаками. Після перших атак багато хто знімав готівку, але з кожною наступною атакою до банкоматів йшло дедалі менше і менше людей. Усі бачили, що банки продовжують працювати й жодної загрози для їх накопичень немає", — каже Сергій Наумов.

Голова правління Ощадбанку також розповів про вплив війни в Україні на обсяг непрацюючих кредитів у портфелях банків.

"Ощад має достатньо непоганий кредитний портфель, тобто наші клієнти є досить дисциплінованими. Приміром, що стосується ММСБ (мікро-, малий та середній бізнес), то загалом маємо 11,6% кредитного портфеля, який не обслуговується. У червоній зоні цей показник вищий, у безпечних регіонах – нижчий. Протягом останніх трьох місяців минулого року та одного місяця нового року вдалось дещо знизити відсоток непрацюючих кредитів: ми домовились із боржниками про реструктуризацію, щоб вони змогли увійти в графік погашення. Постійно працюємо і з тими, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Маємо чимало непрацюючих кредитів, що обули сформовані ще з попередніх криз, до повномасштабної війни. Так, зростання NPL внаслідок війни є, проте воно поки що не є некритичним", — сказав Наумов.

За його словами, загальна сума сформованих Ощадбанком за непрацюючими кредитами резервів становить 12 млрд грн.

Раніше Фокус писав, що деякі банки в Україні анонсували спеціальні кредитні продукти на купівлю генераторів та інших енерготоварів для бізнесу в межах державної пільгової програми кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".

Як повідомлялось, Національний банк України у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому 24 лютого зробив низку кроків, щоб не допустити кризу в банківському секторі. Серед таких заходів, зокрема, була фіксація курсу на рівні 29,25 грн за долар, обмеження на зняття готівки на рівні 100 тис. грн на день, заборона на видачу готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті, мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів.

Також Фокус писав, що НБУ 7 лютого відніс Форвард Банк до категорії неплатоспроможних, а коріння проблем банку сягає набагато глибше лютого 2022 року, що пов'язано не тільки з російським походженням, а й зі специфікою бізнесу цього банку.