Генератор під 0% річних: де в Україні підприємцям дають кредити на енерготовари

В умовах віялових та аварійних відключень електроенергії придбання генераторів та іншого обладнання для альтернативного енергозабезпечення стало питанням виживання для бізнесу. Як і де можна отримати фінансування для таких цілей?

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В останні кілька місяців через російський енергетичний тероризм і спровокований ним дефіцит електроенергії бізнес для забезпечення безперебійної роботи масово закуповує генератори. За даними опитування Європейської Бізнес Асоціації, 86% бізнесів використовують генератори або інші джерела безперебійного живлення, 65% забезпечують альтернативні джерела доступу до Інтернету.

У такій ситуації з боку підприємців зростає попит на кредити на купівлю генераторів, про що Фокус розповідає у своєму новому огляді " І генератор, і Starlink. Як отримати автономність за допомогою кредитів ".

Як зазначив у коментарі Фокусу Віктор Харківець, начальник управління розвитку кредитного бізнесу ПУМБ, представники мікро та малого бізнесу сьогодні оформлюють кредити переважно на купівлю генераторів та іншого обладнання для забезпечення безперебійної роботи під час відключення електроенергії. У той же час середній та великий бізнес, за словами співрозмовника Фокусу, зазвичай купують генератори в межах кредитів на поповнення оборотних коштів.

У ситуації, що склалася, деякі банки в Україні анонсували спеціальні кредитні продукти на купівлю генераторів та інших енерготоварів для бізнесу в межах державної пільгової програми кредитування "Доступні кредити 5-7-9%". Серед них — державний ПриватБанк, який пропонує такі умови:

ставка: від 0%;

аванс: 10% від суми кредиту;

сума: від 20 тис. грн. до 300 тис. грн.;

термін: до 1 року;

призначення: покупка генераторів, акумуляторів, Starlink, джерел безперебійного живлення.

У ПриватБанку в межах одного договору підприємці можуть купити до п'яти одиниць обладнання. Однак навіть один потужний генератор від 50 кВт і вище може коштувати дорожче за 300 тис. грн.

[ + – ] Кредит на генератор можна взяти в межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%"

В Ощадбанку кредити на купівлю та встановлення обладнання, що забезпечує безперебійну роботу енергосистеми бізнесу, у межах програми "5-7-9%" пропонують на суму від 100 тис. грн. до 60 млн. грн.

За словами Наталії Буткової-Вітвіцької, члена правління Ощадбанку, відповідальної за мікро, малий та середній бізнес, Ощадбанк за цією програмою видає кредити під ставку від 0% річних, розмір якої визначається в залежності від індексу UIRD 3M [Індекс ставок за депозитами фізосіб] та сегмент клієнта. Кредит можуть отримати ФОП або юридичні особи, які працюють у сфері торгівлі, виробництва або послуг, в першу чергу, з областей з високим ризиком пошкодження енергетичної інфраструктури.

За словами Буткової-Вітвіцької, найчастіше в межах цієї програми клієнти купують таке обладнання:

генератори;

додаткові акумуляторні батареї;

аксесуари для побудови індивідуальної енергетичної екосистеми

Інші банки хоч і не анонсували спеціальних програм на купівлю генераторів тощо, але підтверджують готовність видавати кредити на таке обладнання за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

За словами Віктора Харківця, начальника управління розвитку кредитного бізнесу ПУМБ, будь-який бізнес, який відповідає умовам програми "Доступні кредити 5-7-9%", може отримати кредит під 0% на придбання будь-якого необхідного обладнання для нівелювання ризиків блекауту.

Наталія Згоба, керівник управління розробки продуктів та послуг для юридичних осіб та ФОП Кредобанку, уточнює, що такий кредит не буде нічим відрізнятися від звичайного інвестиційного кредиту, виданого в межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%". Співрозмовниця Фокусу уточнює, що зараз діє антивоєнна компонента, яка відкриває можливість клієнтам МСБ за програмою "5-7-9%" отримати кредит під 0% до завершення воєнного стану.

Бізнес, який не відповідає умовам пільгового кредитування "5-7-9%", для фінансування купівлі генераторів може скористатися іншими програмами банків, про що Фокус розповідає у своєму огляді " І генератор, і Starlink. Як отримати автономність за допомогою кредитів ".

Раніше Фокус розповідав, чим небезпечні генератори і чи підприємства платитимуть екологічний податок за їх використання.