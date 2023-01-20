Генератор под 0% годовых: где в Украине предпринимателям дают кредиты на энерготовары

В условиях веерных и аварийных отключений электроэнергии приобретение генераторов и другого оборудования для альтернативного энергообеспечения стало вопросом выживания для бизнеса. Как и где можно получить финансирование на такие цели?

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В последние несколько месяцев из-за российского энергетического терроризма и спровоцированного им дефицита электроэнергии бизнес для обеспечения бесперебойной работы массово закупает генераторы. По данным опроса Европейской Бизнес Ассоциации, 86% бизнесов используют генераторы или другие источники бесперебойного питания, 65% обеспечивают альтернативные источники доступа в интернет.

В такой ситуации со стороны предпринимателей растет спрос на кредиты на покупку генераторов, о чем Фокус рассказывает в своем новом обзоре "И генератор, и Starlink. Как получить автономность с помощью кредитов".

Как отметил в комментарии Фокусу Виктор Харьковец, начальник управления развития кредитного бизнеса ПУМБ, представители микро и малого бизнеса сегодня оформляют кредиты преимущественно на покупку генераторов и другого оборудования для обеспечения бесперебойной работы во время отключений электроэнергии. В то же время средний и крупный бизнес, по словам собеседника Фокуса, обычно приобретают генераторы в рамках кредитов на пополнение оборотных средств.

В сложившейся ситуации некоторые банки в Украине анонсировали специальные кредитные продукты на покупку генераторов и других энерготоваров для бизнеса в рамках государственной льготной программы кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%". В их числе — государственный ПриватБанк, который предлагает следующие условия:

ставка: от 0%;

аванс: 10% от суммы кредита;

сумма: от 20 тыс. грн до 300 тыс. грн;

срок: до 1 года;

назначение: покупка генераторов, источников бесперебойного питания, аккумуляторов, Starlink.

В ПриватБанке в рамках одного договора предприниматели могут купить до пяти единиц оборудования. Однако даже один мощный генератор от 50 кВт и выше может стоить дороже 300 тыс. грн.

[ + – ] Кредит на генератор можно взять в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

В Ощадбанке кредиты на покупку и установку оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу энергосистемы бизнеса, в рамках программы "5-7-9%" предлагают на сумму от 100 тыс. грн до 60 млн грн.

По словам Натальи Бутковой-Витвицкой, члена правления Ощадбанка, ответственной за микро, малый и средний бизнес, Ощадбанк по этой программе выдает кредиты под ставку от 0% годовых, размер которой определяется в зависимости от индекса UIRD 3M [Индекс ставок по депозитам физлиц] и сегмента клиента. Кредит могут получить ФОПы или юрлица, работающие в сфере торговли, производства или услуг, в первую очередь, из областей с высоким риском повреждения энергетической инфраструктуры.

По словам Бутковой-Витвицкой, чаще всего в рамках этой программы клиенты покупают следующее оборудование:

генераторы;

дополнительные аккумуляторные батареи;

аксессуары для построения индивидуальной энергетической экосистемы.

Другие банки хоть и не анонсировали специальных программ на покупку генераторов и т.п., подтверждают готовность выдавать кредиты на такое оборудование по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

По словам Виктора Харьковца, начальника управления развития кредитного бизнеса ПУМБ, любой бизнес, отвечающий условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%", может получить кредит под 0% на приобретение любого необходимого оборудования для нивелирования рисков блэкаута.

Наталья Згоба, руководитель управления разработки продуктов и услуг для юридических лиц и ФОП Кредобанка, уточняет, что такой кредит не будет ничем отличаться от обычного инвестиционного кредита выданного в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%". Собеседница Фокуса уточняет, что сейчас действует антивоенная компонента, открывающая возможность клиентам МСБ по программе "5-7-9%" получить кредит под 0% до завершения военного положения.

Бизнес, который не соответствует условиям льготного кредитования "5-7-9%", для финансирования покупки генераторов может воспользоваться другими программами банков, о чем Фокус рассказывает в своем обзоре "И генератор, и Starlink. Как получить автономность с помощью кредитов".

Ранее Фокус рассказывал, чем опасны генераторы и должны ли предприятия платить экологический налог за их использование.