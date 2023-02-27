Банки теряют платежеспособность не из-за войны, — председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов

Глава Ощадбанка Сергей Наумов в интервью Фокусу рассказал, есть ли доверие к банкам в Украине, насколько надежна банковская система Украины и как изменился объем неработающих кредитов из-за вторжения России.

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Если рассмотреть причины, почему банк, который в прошлом году или уже в этом выводится с рынка, теряет платежеспособность, то это не совсем в результате войны. Причины другие: есть финучреждения с российскими корнями, есть слабые игроки с ошибочной бизнес-моделью. Об этом в интервью Фокусу рассказал председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

"Однако они (банки, покидающие рынок — Фокус) никоим образом не влияют на всю систему. Системные банки в Украине выдержали экзамен войной. Поэтому волноваться по поводу устойчивости системы не следует. Тем более, учитывая, что сейчас все средства физлиц покрываются государственной гарантией на 100%", — отметил Сергей Наумов.

Он отметил, что доверие клиентов к банкам во время сложного 2022 года и сейчас сохраняется благодаря тому, что банки, как и до войны, предоставляют клиентам весь спектр услуг.

"Люди (с момента вторжения, — Фокус) получали свои деньги, могли переводить средства, пользоваться приложениями. То есть для клиентов ничего не изменилось. Да, в первые месяцы после вторжения были оттоки средств. Тогда главным было наполнять банкоматы и дать людям возможность получить деньги. Сейчас ограничение на обналичивание составляет 100 тыс. грн в день, разве этого мало? Лимиты вполне адекватны. Спрос на снятие клиентами средств в первое время после нападения коррелировал с ракетными атаками После первых атак многие снимали наличные, но с каждой последующей атакой к банкоматам шло все меньше и меньше людей. Все видели, что банки продолжают работать и никакой угрозы для их накоплений нет", — говорит Сергей Наумов.

Председатель правления Ощадбанка также рассказал о влиянии войны в Украине на объем неработающих кредитов в портфелях банков.

"Ощад имеет достаточно неплохой кредитный портфель, то есть наши клиенты достаточно дисциплинированные. К примеру, что касается ММСБ (микро-, малый и средний бизнес), то в целом имеем 11,6% необслуживаемого кредитного портфеля. В красной зоне этот показатель выше, в безопасных регионах – ниже. В последние три месяца прошлого года и одного месяца нового года нам удалось несколько снизить процент неработающих кредитов: мы договорились с должниками о реструктуризации, чтобы они смогли войти в график погашения. Постоянно работаем и с бизнесами на временно оккупированных территориях. Есть немало неработающих кредитов, что были сформированы еще с предыдущих кризисов, до полномасштабной войны. Да, рост NPL в результате войны есть, однако он пока не является критичным", — сказал Наумов.

По его словам, общая сумма сформированных Ощадбанком по неработающим кредитам резервов составляет 12 млрд грн.

Ранее Фокус писал, что некоторые банки в Украине анонсировали специальные кредитные продукты на покупку генераторов и других энерготоваров для бизнеса в рамках государственной льготной программы кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%".

Как сообщалось, Национальный банк Украины в день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года сделал ряд шагов, чтобы не допустить кризиса в банковском секторе. Среди таких мер, в частности, была фиксация курса на уровне 29,25 грн за доллар, ограничение на снятие наличных на уровне 100 тыс. грн в день, запрет на выдачу наличных со счетов клиентов в иностранной валюте, мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей.

Также Фокус писал, что НБУ 7 февраля отнес Форвард Банк в категорию неплатежеспособных, а корни проблем банка уходят гораздо глубже февраля 2022 года, что связано не только с российским происхождением, но и со спецификой бизнеса этого банка.