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Экономика Война и деньги

Русские корни. Почему упал банк "Форвард" и кто будет следующим

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Фото: Facebook | За брендом Forward Bank скрывалось российское происхождение капиталла

В Украине обанкротился связанный с российским акционером банк "Форвард", ранее известный как активный игрок рынка потребительского кредитования. С чем связаны проблемы финучреждения и стоит ли ждать новых прецедентов вывода банков из рынка?

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К категории неплатежеспособных АО "Банк Форвард" отнесли в связи с тем, что тот не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства после отнесения его к категории проблемных 24 ноября 2022 года, сообщили в НБУ.

Теперь вкладчики банка "Форвард" от Фонда гарантирование вкладов физлиц (ФГВФЛ) получат возмещение всей суммы своих депозитов, включая проценты. Предстоящий объем выплат в НБУ оценивают в 1,5 млрд грн.

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Депозиты вкладчиков банка "Форвард" в полном объеме вернет ФГВФЛ
Фото: ТСН

Русский стандарт. Как на судьбу банка повлияли связи со страной агрессором

Владельцем банка "Форвард" выступает гражданин РФ Рустам Тарико. Летом его активы в Украине арестовали и передали в управление АРМА (Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений). А в октябре 2022 года к Тарико в Украине применили персональные санкции. В России Тарико принадлежит холдинг "Русский стандарт", в который входят банк и страховая компания, а также главный актив российского олигарха — производство водки.

Напомним, еще в 2014 году после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе финучреждение, которое тогда называлось "Русский стандарт", начало нести репутационные потери. Чтобы снять напряженность, банк прошел ребрендинг и далее продолжил работать как "Форвард". И хотя тогда шла речь о продаже акций банка группе европейских и американских инвесторов, конечным бенефициаром, согласно данным НБУ, так и остался гражданин РФ Рустам Тарико.

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Во время войны банк "Форвард" передали в управление АРМА
Фото: 24 Канал

Полномасштабное российское вторжение, фактически, делает невозможной нормальную работу на украинском рынке банка с российским акционером.

Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина, называет следующие пагубные последствия сложившийся ситуации для банка:

  • остановка обслуживания большей части кредитов;
  • бегство клиентов — за первые 11 месяцев 2022 года вклады физлиц уменьшились более чем на 100 млн грн, а компенсировать такой отток было нечем;
  • невозможность докапитализировать банк или изменить бизнес-модель, поскольку акционера с осени отстранили от управления.

"Факт применения санкций и арест активов ускорил выход банка из системы. Даже имея потенциальную способность поддерживать банк дополнительными вкладами в капитал, акционер принял решение о фиксировании убытков и недопущении дополнительных расходов в виде инвестиций или финансовой помощи банковскому учреждению", — комментирует Александр Калашников, финансовый директор РА "IBI Рейтинг".

Евгений Дубогрыз добавляет, что российский акционер даже при всем желании не смог бы докапитализировать банк из-за ограничений на сделки со страной-агрессором, но вряд у Тарико такое желание было.

Кредиты для всех. Как банк "Форвард" подвела его бизнес-модель

Корни проблем банка "Форвард" уходят гораздо глубже февраля 2022 года, что связано не только с российским происхождением, но и со спецификой его бизнеса. Евгений Дубогрыз напоминает, что практически все свои доходы банк "Форвард" получал от кредитов, предоставленных физлицам. То есть, речь идет о потребительском кредитовании.

"Банк имел статус "сберегательного" и сосредотачивался исключительно на потребительском кредитовании, – продолжает Александр Калашников. — У учреждения уже возникли проблемы в начале 2018 года, когда из-за изменений в отечественном законодательстве по оценке потребительских кредитов возникла необходимость в существенной поддержке акционера. Тогда проблема была снята, благодаря решению акционера значительно нарастить уставный капитал".

Напомним, что клиентов банк привлекал довольно агрессивно и, очевидно, обладал большим аппетитом к риску. Одна из собеседниц Фокуса, киевлянка Марина вспоминает, как в 2016 году неожиданно получила кредитку от банка "Форвард" в почтовом отправлении. В сопроводительном письме сообщалось о предварительном согласовании кредитного лимита в размере 25 тыс. грн и его возможном увеличении после визита в банк.

По словам Марины, она никогда не была клиенткой этого банка. Девушка предполагает, что ее персональные данные "Форвард" мог получить в процессе оформления потребительского кредита на технику в магазине, где практикуют рассылку заявок сразу в несколько банков. Кредиткой собеседница Фокуса так и не воспользовалась – процентная ставка оказалась слишком высокими. Ведь, судя по всему, свои риски банк пытался компенсировать огромной стоимостью потребкредитов.

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Банк "Форвард" активно предлагал гражданам кредиты наличными, на покупку техники и кредитные карты

"Это очень неустойчивая бизнес-модель. Для банка имело смысл увеличивать долю непроцентных доходов, например, комиссионных, и диверсифицировать их источники. К тому же, в банке были одни из самых высоких на рынке расходов на персонал, в частности, топ-менеджмент. Из-за этих рисков банк "Форвард" без изменения бизнес-модели постоянно бы нуждался в докапитализации, даже без полномасштабного вторжения", — делает вывод Евгений Дубогрыз.

Александр Калашников не исключает, что банк "Форвард" мог бы продолжать функционировать, если бы не война и санкции, поскольку высокая маржа, несмотря на значительные риски потребительского кредитования, позволяла формировать резервы и приносить прибыль.

По словам собеседника Фокуса, в условиях войны проблемы банка "Форвард" обострились после отмены регулятором кредитных каникул и применения более жестких принципов оценки необеспеченных кредитов, в результате чего банки должны признавать кредиты проблемными и формировать под них существенные резервы.

Санкции против российского владельца "Форварда" стали одной из причин его банкротства. Но были и другие - в частности, кривая кредитная политика

"Банк начал терять капитализацию из-за убытков от формирования резервов. Это привело к существенному снижению его кредитного рейтинга в конце сентября 2022 года до уровня BBB- с прогнозом "негативный" после чего финучреждение отказалось от рейтингования, — описывает дальнейший ход событий Калашников. — А уже в IV квартале 2022 года капитал банка приобрел отрицательное значение и без поддержки владельца его дальнейшее существования оказалось под вопросом".

Вообще проблемы в банке начались еще раньше четвертого квартала. Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital, считает, что ситуация в банке "Форвард" резко ухудшилась еще в августе 2022 года, до введения персональных санкций против бенефициара. Тогда норматив адекватности собственного капитала снизился до 14,8% при минимально допустимом значении в 10%, а уже в начале сентября упал до 6,9%, что нарушило норматив.

Война и банки. Следует ли ждать новых банкротств

Прецедент очередного вывода банка с рынка во время войны актуализирует вопрос: "Кто следующий"?

"Тенденция ухудшения качества кредитного портфеля будет сохраняться, как минимум, до конца текущего года, особенно с учетом анонсированного возобновления стресс-теста от НБУ, и может привести к дальнейшему снижению кредитных рейтингов украинских банков", — предупреждает Александр Калашников.

Дмитрий Чурин напоминает, что доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины по состоянию на 1 января 2023 достигла 38%, увеличившись за год на 8 процентных пунктов. В денежном исчислении объем неработающих кредитов за год вырос на 87 млрд грн до 432 млрд грн.

"В связи с этим банки должны формировать больше резервов под проблемные кредиты, что ухудшает их финансовые результаты и негативно влияет на устойчивость. Однако общий норматив адекватности банковской системы Украины на начало 2023 года составляет 19,7%, что создает определенный запас прочности для преодоления трудностей с качеством кредитов", — комментирует Дмитрий Чурин.

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Банкротство именно по сценарию банка "Форвард" пока маловероятно. Евгений Дубогрыз успокаивает, что другие "розничные" банки в Украине имеют более диверсифицированные источники доходов и, соответственно, не находятся в такой зоне риска, как "Форвард".

Тем не менее, по мнению Дубогрыза, отдельные банкротства возможны, и прежде всего в зоне риска находятся следующие банки:

  • с низкой (до 20%) долей непроцентных доходов до начала полномасштабного вторжения
  • чрезмерно зависимые от монетарной политики НБУ — получающие более 30% доходов от депозитных сертификатов НБУ, а не от процентов по кредитам или ОВГЗ

В свою очередь, Ирина Попова, заместитель директора ФК ACTIVITIS добавляет, что в настоящее время не в лучших условиях находятся банки, которые были кэптивными ("карманными" учреждениями для обслуживания интересов одной бизнес-группы) или сосредотачивались на одном направлении деятельности.

Фактически, речь идет о том, что акционеры ряда мелких банков вряд ли будут готовы вливать в них миллионы в рамках докапитализации, а также о банках, которые из-за чрезмерного увлечения в прошлые годы кредитами "своим компаниям" могут в этом году испытывать сложности, так как "свои" могут отказаться возвращать займы, что приведет в итоге к признанию банка неплатежеспособным. Такие банкротства станут еще одним этапом, так называемого, очищения украинского банковского сектора от слабых игроков.

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