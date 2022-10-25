Есть специальный закон: как могут провести национализацию Альфа-Банка

Альфа-Банк – в перечне системно важных банков, поэтому для его национализации понадобился специальный закон. Документ уже принят в парламенте, дело лишь за подписью президента.

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Парламент Украины 6 октября принял спецзакон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения" (законопроект № 8069). Документ упрощает процедуру перехода системно-важного банка в собственность государства на время действия в стране военного положения. Сейчас проект закона на подписи у президента. Этот закон понадобился, чтобы урегулировать нюансы перехода частного Альфа-Банка в государственную собственность через процедуру национализации. Об этом пишет Фокус в новой статье "Миллиард Фридмана. Чем обернется для украинцев национализация Альфа-Банка".

"Законопроект №8069 предусматривает, что специальная процедура вывода с рынка применяется если НБУ принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных на основании того, что "банк не выполнил в установленный договором или определенный законодательством Украины срок свои обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств". Такая ситуация может возникнуть, например, если банк не может вернуть рефинансирование, предоставляемое ему НБУ", — отметила советница ЮФ Редклифф Партнерз Олеся Михайленко.

"У государства есть право входить в капитал неплатежеспособных системно важных банков, согласно законопроекту №8069 . Если системно важный банк признается неплатежеспособным из-за невыполнения обязательств перед клиентами или контрагентами, то государство вправе стать, по желанию, акционером этого банка. У нас один из системно важных банков – Альфа-Банк Украина – принадлежит российским акционерам. Но этот закон еще не подписан президентом, поэтому сегодня эта опция юридически недоступна", — объясняет ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Фактически, положить начало процедуре национализации Альфа-Банка может Нацбанк, приняв решение об отнесении банка к неплатежеспособным, если на то будут основания, конечно же.

"Основанием для применения к системно важным банкам процедуры вывода с рынка и последующей национализации является нарушение требований НБУ, поскольку выполнение таких требований не обеспечивается с началом военного вторжения РФ в Украину, а следствием является национализация таких финансовых учреждений по установленной процедуре. Решение о применении процедуры по избранному банку принимается Кабмином и направляется для выполнения в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Фонд продает акции неплатежеспособного системно важного банка в полном объеме (доля, не принадлежащая государству) Министерству финансов Украины за 1 гривну", — рассказал старший партнер ASA Group Евгений Артюхов.

По мнению Евгения Дубогрыза, смена владельцев Альфа-Банка, которым сегодня владеют три гражданина РФ (Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен), неизбежна.

[ + – ] НБУ может отнести банк к категории неплатежеспособных, что запустит процесс национализации - перехода банка в госсобственность Фото: bank.gov.ua

"Думаю, смена владельцев неизбежна, потому что война. Не берусь судить, когда это может произойти по времени. И, скорее всего, это изменение произойдет именно в форме национализации, потому что маловероятно найти частных собственников, которые пригодятся купить банк в Украине во время войны, а затем еще докапитализировать его", — говорит Евгений Дубогрыз. И добавляет: за деньги в банке переживать не стоит — если банк будет национализирован, то, напротив, клиенты прекратят бежать из банка, ведь частные клиенты воспринимают госбанки, как спасительную гавань.

Напомним, Альфа-Банк Украина решил провести ребрендинг и теперь будет называться Sense Bank.

Ранее Фокус писал, что российский бизнесмен Михаил Фридман предлагает перевести 1 миллиард долларов своего личного состояния в украинский филиал Альфа-Банка, совладельцем которого он является.