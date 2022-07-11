"Альфа-банк" Украина решил провести ребрендинг и будет называться "Сенс Банк", — СМИ

Руководство финансового учреждения не желает иметь что-то общее с Россией даже на уровне бренда.

"Альфа-банк" Украина решил провести ребрендинг и теперь будет называться "Сенс Банк". Об этом уководство банка уже сообщило Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщает издание FinClub.

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На английском финансовое учреждение будет именоваться, как Joint Stock Company Sense Bank.

После того как НБУ наложил санкции на российских акционеров "Альфа-банка", они были отстранены от управления. Тогда Нацбанк назначил независимым доверенным их представителем болгарского экономиста и бывшего госслужащего Симеона Дянкова.

Он заявил, что банк не хочет иметь ничего общего с Россией.

"Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда", — заявил Дянков.

В издании также отметили, что мобильное приложение банка уже несколько лет называется Sense SuperApp. Финансовое учреждение было отнесено НБУ, как системно важное. В нем сохраняется 48 млрд грн депозитов физических лиц — это 6% от всего количества в украинских банках. Также банк хранит 24 млрд грн средств предприятий.

Напомним, 27 мая Фокус писал, что "Альфа-банк" может перейти в собственность украинского государства. В Украине грядет волна переоформления прав собственности компаний, связанных с агрессором.

23 мая СМИ сообщали, что совладельцу "Альфа-банка" Петру Авену грозит тюрьма за нарушение санкций. По информации журналистов, олигарх тратил больше £2,5 тыс. в месяц, не имея на это права.