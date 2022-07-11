"Альфа-банк" Україна вирішив провести ребрендинг і називатиметься "Сенс Банк", — ЗМІ

Керівництво фінансової установи не бажає мати щось спільного з Росією навіть на рівні бренду.

"Альфа-банк" Україна вирішив провести ребрендинг і тепер називатиметься "Сенс Банк". Про це керівництво банку вже повідомило Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє видання FinClub.

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Англійською фінансова установа іменуватиметься, як Joint Stock Company Sense Bank.

Після того, як НБУ наклав санкції на російських акціонерів "Альфа-банку", їх відсторонено від управління. Тоді Нацбанк призначав незалежним довіреним їхнім представником болгарського економіста та колишнього держслужбовця Симеона Дянкова.

Він заявив, що банк не хоче мати нічого спільного з Росією.

"Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, що працює в Росії", — заявив Дянков.

У виданні також зазначили, що мобільний додаток банку вже кілька років називається Sense SuperApp. Фінансова установа віднесена НБУ як системно важлива. У ньому зберігається 48 млрд грн депозитів фізичних осіб — це 6% від усієї кількості в українських банках. Також банк зберігає 24 млрд грн коштів підприємств.

Нагадаємо, 27 травня Фокус писав, що "Альфа-банк" може перейти у власність української держави. В Україні буде хвиля переоформлення прав власності компаній, пов'язаних з агресором.

23 травня ЗМІ повідомляли, що співвласнику "Альфа-банку" Петру Авену загрожує в'язниця за порушення санкцій. За інформацією журналістів, олігарх витрачав більше £2,5 тис. на місяць, не маючи на це права.