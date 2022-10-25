Є спеціальний закон: як можуть провести націоналізацію Альфа-Банку

Альфа-Банк – у переліку системно важливих банків, тому для його націоналізації знадобився спеціальний закон. Документ уже ухвалено в парламенті, справа лише за підписом президента.

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Парламент України 6 жовтня ухвалив спецзакон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану" (законопроєкт № 8069). Документ спрощує процедуру переходу системно-важливого банку у власність держави на час дії в країні воєнного стану. Наразі проєкт закону на підписі у президента. Цей закон знадобився, щоб урегулювати нюанси переходу приватного Альфа-Банку до державної власності через процедуру націоналізації. Про це пише Фокус у новій статті "Мільярд Фрідмана. Чим обернеться для українців націоналізація Альфа-Банку".

"Законопроєкт №8069 передбачає, що спеціальна процедура виведення з ринку застосовується якщо НБУ ухвалив рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних на підставі того, що "банк не виконав у встановлений договором або визначений законодавством України термін свої зобов'язання перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів". Така ситуація може виникнути, наприклад, якщо банк не може повернути рефінансування, яке надає йому НБУ ", — зазначила радниця ЮФ Редкліфф Партнерз Олеся Михайленко.

"У держави є право входити до капіталу неплатоспроможних системно важливих банків, згідно із законопроєктом №8069. Якщо системно важливий банк визнається неплатоспроможним через невиконання зобов'язань перед клієнтами або контрагентами, то держава має право стати, за бажанням, акціонером цього банку. У нас один із системно важливих банків — Альфа-Банк Україна — належить російським акціонерам. Але цей закон ще не підписаний президентом, тому сьогодні ця опція юридично недоступна", — пояснює асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Фактично, започаткувати процедуру націоналізації Альфа-Банку може Нацбанк, ухваливши рішення про віднесення банку до неплатоспроможних, якщо на те будуть підстави, звісно ж.

"Підставою для застосування до системно важливих банків процедури виведення з ринку та наступної націоналізації є порушення вимог НБУ, оскільки виконання таких вимог не забезпечується з початком військового вторгнення РФ в Україну, а наслідком є націоналізація таких фінансових установ за встановленою процедурою. Рішення про застосування процедури щодо обраного банку приймається Кабміном і направляється для виконання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд продає акції неплатоспроможного системно важливого банку в повному обсязі (частка, що не належить державі) Міністерству фінансів України за 1 гривню", — розповів старший партнер ASA Group Євген Артюхов.

На думку Євгена Дубогриза, зміна власників Альфа-Банку, яким сьогодні володіють три громадяни РФ (Андрій Косогов, Михайло Фрідман та Петро Авен), невідворотна.

[ + – ] НБУ може віднести банк до категорії неплатоспроможних, що запустить процес націоналізації – переходу банку до держвласності Фото: bank.gov.ua

"Думаю, зміна власників невідворотна, тому що війна. Не збираюся судити, коли це може статися за часом. І, швидше за все, ця зміна відбудеться саме у формі націоналізації, тому що малоймовірно знайти приватних власників, які наважаться купити банк в Україні під час війни, а потім ще докапіталізувати його», — каже Євген Дубогриз. І додає: за гроші в банку не варто переживати — якщо банк буде націоналізований, то, навпаки, клієнти припинять тікати з банку, адже приватні клієнти сприймають держбанки як рятівну пристань.

Нагадаємо, Альфа-Банк Україна вирішив провести ребрендинг і тепер називатиметься Sense Bank.

Раніше Фокус писав, що російський бізнесмен Михайло Фрідман пропонує перевести 1 мільярд доларів свого особистого статку в українську філію Альфа-Банку, співвласником якої вона є.