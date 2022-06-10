Большие деньги. Сколько выплатят вкладчикам лопнувшего Мегабанка

В течение ближайшего месяца клиенты признанного неплатежеспособным харьковского Мегабанка начнут получать компенсацию по вкладам в гривне и валюте.

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В течение ближайшего месяца клиенты признанного неплатежеспособным харьковского Мегабанка начнут получать компенсацию по вкладам в гривне и валюте.

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Как ранее сообщал Фокус, с момента начала российского вторжения в Украину в стране обанкротился первый банк. Речь идет о харьковском Мегабанке, историю краха которого Фокус анализирует в своей статье "Мега — банкрот. Почему упал Мегабанк и сколько получат вкладчики банка".

Выплату возмещений Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) должен начать не позднее 20 рабочих дней после отнесения банка к категории неплатежеспособных. То есть — в течение июня. О старте кампании предварительно сообщат на официальном сайте фонда.

Выплачивать возмещение вкладчикам Мегабанка будут банки-агенты ФГВФЛ – ПриватБанк, Укргазбанк, "Пивденный" и ПУМБ.

Выплаты по вкладам в Мегабанке будут проводить четыре банка, а старт выплат ожидается уже в июне

По данным НБУ, на 1 мая 2022 года объем вкладов физлиц в Мегабанке составлял 4,44 млрд грн. Всю эту сумму клиентам прогоревшего финучреждения ФГВФЛ компенсирует в полном объеме, включая проценты, начисленные до момента признания банка неплатежеспособным (2 июня).

Как уже писал Фокус, проблемы Мегабанка начались задолго до российского вторжения. Однако, если бы НБУ принял решение о его выводе с рынка в мирное время, вкладчики бы получила компенсацию в пределах гарантированной суммы — до 200 тыс. грн.

Однако, чтобы избежать оттока вкладов из банков в период войны с Россией, в Украине приняли закон №2180-IX, согласно которому в Украине с 13 апреля 2022 года на период военного положения и в течение трех месяцев после его отмены вводится полное возмещение средств вкладчикам-физлицам.

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Еще одно исключение из правил, связанное с войной, — возможность получить возмещение удаленно, не посещая отделение банка.

"Учитывая, что многие граждане вынужденно покинули Украину, спасаясь от захватчиков, на период военного положения ФГВФЛ предоставил возможность получать гарантированное возмещение без личного присутствия, — говорит Николай Лихачев, партнер юридической фирмы Eterna Law.

Однако владельцев валютных счетов подстерегает неприятный сюрприз. В ФГВФЛ уточняют, что вклады в валюте возместят в гривне по курсу НБУ, действовавшему накануне начала вывода банка с рынка – 29,25 UAH/USD. В этой ситуации огорчает то, что средний наличный курс продажи доллара в начале лета составлял около 35,5 UAH/USD. То есть, при условии что наличный курс к моменту выплаты возмещения далее не просядет, вкладчики потеряют более 20% сбережений.

Напомним, ранее Фокус писал, что с 21 мая 2022 года Нацбанк отпустил наличный курс валюты в свободное плавание.

Как сообщалось, несмотря на рост учетной ставки до 25% годовых, банки не спешат повышать ставки, кроме единичных предложений вкладов со ставкой 17-18% годовых, а Минфин на аукционе 7 июня ставки по ОВГЗ не менял.