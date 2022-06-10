Великі гроші. Скільки виплатять вкладникам Мегабанку, що лопнув

Протягом найближчого місяця клієнти визнаного неплатоспроможним харківського Мегабанку почнуть отримувати компенсацію за вкладами у гривні та валюті.

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Протягом найближчого місяця клієнти визнаного неплатоспроможним харківського Мегабанку почнуть отримувати компенсацію за вкладами у гривні та валюті.

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Як раніше повідомляв Фокус, з моменту початку російського вторгнення в Україну в країні збанкрутував перший банк. Йдеться про харківський Мегабанк, історію краху якого Фокус аналізує у своїй статті "Мега — банкрут. Чому впав Мегабанк і скільки отримають вкладники банку".

Виплату відшкодувань Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) має розпочати не пізніше ніж за 20 робочих днів після віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Тобто протягом червня. Про старт кампанії заздалегідь повідомлять на офіційному сайті фонду.

Виплачуватимуть відшкодування вкладникам Мегабанку банки-агенти ФГВФО — ПриватБанк, Укргазбанк, "Південний" та ПУМБ.

Виплати за вкладами у Мегабанку проводитимуть чотири банки, а старт виплат очікується вже в червні

За даними НБУ, на 1 травня 2022 року обсяг вкладів фізосіб у Мегабанку становив 4,44 млрд грн. Всю цю суму клієнтам фінустанови ФГВФО компенсує в повному обсязі, включаючи відсотки, нараховані до моменту визнання банку неплатоспроможним (2 червня).

Як уже писав Фокус, проблеми Мегабанку почалися задовго до російського вторгнення. Якби НБУ ухвалив рішення про його виведення з ринку в мирний час, вкладники отримали компенсацію в межах гарантованої суми — до 200 тис. грн.

Проте, щоб уникнути відтоку вкладів з банків у період війни з Росією, в Україні ухвалили закон №2180-IX, згідно з яким в Україні з 13 квітня 2022 року на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування запроваджується повне відшкодування коштів вкладникам-фізособам.

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Ще один виняток із правил, пов'язаний із війною, — можливість отримати відшкодування віддалено, не відвідуючи відділення банку.

"З огляду на те, що багато громадян вимушено залишили Україну, рятуючись від загарбників, на період воєнного стану ФГВФО надав можливість отримувати гарантоване відшкодування без особистої присутності", — говорить Микола Ліхачов, партнер юридичної фірми Eterna Law.

Проте на власників валютних рахунків чатує неприємний сюрприз. У ФГВФО уточнюють, що вклади у валюті відшкодують у гривні за курсом НБУ, що діяв напередодні початку виведення банку з ринку — 29,25 UAH/USD. У цій ситуації засмучує те, що середній готівковий курс продажу долара на початку літа складав близько 35,5 UAH/USD. Тобто, за умови, що готівковий курс на момент виплати відшкодування далі не просяде, вкладники втратять понад 20% заощаджень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що з 21 травня 2022 року Нацбанк відпустив готівковий курс валюти у вільне плавання.

Як повідомлялося, попри зростання облікової ставки до 25% річних, банки не поспішають підвищувати ставки, крім поодиноких пропозицій вкладів зі ставкою 17-18% річних, а Мінфін на аукціоні 7 червня ставки з ОВДП не змінював.