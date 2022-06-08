Заробити не вдасться? Чи зростатимуть ставки за депозитами та облігаціями

Банки не поспішають підвищувати ставки, крім поодиноких пропозицій вкладів зі ставкою 17-18% річних, а Мінфін на аукціоні 7 червня ставки з ОВДП не змінював.

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Міністерство фінансів України повідомляє, що за результатами аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 7 червня 2022 року до держбюджету залучили 809,7 млн ​​грн. Для порівняння: тиждень тому 31 травня до підвищення облікової ставки НБУ з 10 до 25% Мінфін розмістив облігацій на понад 3 млрд грн. На попередньому аукціоні — 24 травня — на 12,6 млрд грн.

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Причиною падіння попиту, очевидно, стало те, що, попри підвищення облікової ставки, Мінфін залишив прибутковість 3-місячних паперів на рівні 9,5%, 6-місячних — 10%, 1,5-річних — 11,5% і наслідки чого раніше аналізував Фокус.

Такий результат може свідчити про те, що гравці ринку очікують зростання ставок за ОВДП та утримуються від інвестицій у державні папери. Ймовірно, навіть той обсяг, який вдалося розпродати, становили операції, заплановані до підвищення облікової ставки НБУ.

"Ситуація із незмінними ставками за ОВДП не може тривати довго. На наступному тижні Мінфін ще може спробувати рефінансувати частину погашень на старих умовах, але потім доведеться шукати нові рівноважні ставки", — вважає Тарас Котович, старший фінансовий аналітик групи ICU. Тобто перші зміни слід очікувати орієнтовно 21 червня.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року, коли облікова ставка НБУ становила 18%, дохідність ОВДП сягала 20%. Тоді українські папери стали особливо привабливими для іноземних інвесторів.

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Проте Котович вважає, що високий рівень облікової ставки, завдяки якій НБУ прагне приборкати інфляцію, зберігатиметься не дуже довго, і в разі появи достатніх ознак уповільнення інфляції НБУ може розпочати зниження ставки. Тому доцільність суттєвого підвищення ставок за довгими ОВДП залишається під питанням.

"За умови потреби в коштах, Мінфін може найближчим часом відкоригувати структуру розміщення ОВДП. Як варіант, можуть підвищити ставки за короткими термінами обігу ОВДП до рівня не вище за облікову ставку (25%)", — прогнозує Котович. Відповідно, інвестори матимуть шанс скористатися вікном можливостей.

Разом з тим, на думку Котовича, від випуску довгих облігацій або різкого підвищення ставок Мінфін може утриматися в очікуванні, що протягом року НБУ перейде до пом'якшення монетарної політики.

Раніше в коментарі Фокусу Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital, уточнив, що основним покупцем ОВДП залишиться Нацбанк, якому доведеться залучати в банків кошти під високу ставку (23% за депозитними сертифікатами) та інвестувати їх в ОВДП під значно нижчу дохідність. Це, безперечно, вдарить по прибутковості НБУ.

"Найбільшою проблемою для Мінфіну стане можливий перегляд умов випуску військових ОВДП, що викуповує НБУ, за якими встановлена ​​ставка на рівні 11%, а термін обігу досягав до 15 років", — зазначає Котович. — Підвищення ставки за ринковими випусками призведе до необхідності переглянути умови й для НБУ, але з огляду на терміни обігу це стане досить великим тягарем для бюджету на довгострокову перспективу".

Раніше Фокус, спираючись на коментарі експертів, прогнозував швидке підвищення ставок за депозитами. Справді, вже станом на 7 червня депозити на 6 місяців у Глобус Банку пропонували розмістити за ставкою 16% річних, в Укрбудінвестбанку — 17% річних, у банку “Український капітал” — 18%.

Раніше Фокус писав, що держава зараз гарантує фізособам у разі банкрутства банку повернути 100% вкладу. Це може підвищити апетит до ризику для розміщення депозитів.