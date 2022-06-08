Заработать не получится? Будут ли расти ставки по депозитам и облигациям

Банки не спешат повышать ставки, кроме единичных предложений вкладов со ставкой 17-18% годовых, а Минфин на аукционе 7 июня ставки по ОВГЗ не менял.

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Министерство финансов Украины сообщает, что по результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа 7 июня 2022 в госбюджет привлекли 809,7 млн ​​грн. Для сравнения: неделю назад 31 мая до повышения учетной ставки НБУ с 10 до 25% Минфин разместил облигаций более чем на 3 млрд. грн. На предыдущем аукционе – 24 мая – на 12,6 млрд грн.

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Причиной падения спроса, очевидно, стало то, что, несмотря на повышение учетной ставки, Минфин оставил доходность 3-месячных бумаг на уровне 9,5%, 6-месячных — 10%, 1,5-летних — 11,5%, предпосылки и последствия чего раньше анализировал Фокус.

Такой результат может свидетельствовать о том, что игроки рынка ожидают роста ставок по ОВГЗ и воздерживаются от инвестиций в государственные бумаги. Вероятно, даже тот объем, который удалось распродать, составили операции, запланированные до повышения учетной ставки НБУ.

"Ситуация с неизменными ставками по ОВГЗ не может длиться долго. На следующей неделе Минфин еще может попытаться рефинансировать часть погашений на старых условиях, но потом придется искать новые равновесные ставки", — считает Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU. То есть, первые изменения следует ожидать ориентировочно 21 июня.

Напомним, в конце 2018 года, когда учетная ставка НБУ составляла 18%, доходность ОВГЗ достигала 20%. Тогда украинские бумаги стали особенно привлекательными для иностранных инвесторов.

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Однако Котович считает, что высокий уровень учетной ставки, за счет которой НБУ стремится обуздать инфляцию, будет сохраняться не очень долго, и в случае появления достаточных признаков замедления инфляции, НБУ может начать снижение ставки. Поэтому целесообразность существенного повышения ставок по длинным ОВГЗ остается под вопросом.

"При условии потребности в средствах, Минфин может в ближайшее время откорректировать структуру размещения ОВГЗ. Как вариант, могут повысить ставки по коротким срокам обращения ОВГЗ до уровня не выше учетной ставки (25%)", — прогнозирует Котович. Соответственно, у инвесторов будет шанс воспользоваться окном возможностей.

При этом, по мнению Котовича, от выпуска длинных облигаций или резкого повышения по ним ставок Минфин может воздержаться в ожидании, что в течение года НБУ перейдет к смягчению монетарной политики.

Ранее в комментарии Фокусу Александр Паращий, руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital, уточнил, что основным покупателем ОВГЗ останется Нацбанк, которому придется привлекать у банков средства под высокую ставку (23% по депозитным сертификатам) и инвестировать их в ОВГЗ под значительно более низкую доходность. Это, безусловно, ударит по прибыльности НБУ.

"Наибольшей проблемой для Минфина станет возможный пересмотр условий выпуска выкупаемых НБУ военных ОВГЗ, по которым была установлена ​​ставка на уровне 11%, а срок обращения достигал до 15 лет", — отмечает Котович. — Повышение ставки по рыночным выпускам приведет к необходимости пересмотреть условия и для НБУ, но, учитывая сроки обращения, это станет достаточно большим бременем для бюджета на долгосрочную перспективу".

Ранее Фокус, опираясь на комментарии экспертов, прогнозировал быстрое повышение ставок по депозитам. Действительно, уже по состоянию на 7 июня депозиты на 6 месяцев в Глобус Банке предлагали разместить по ставке 16% годовых, в Укрстройинвестбанке — 17% годовых, в банке "Украинский капитал" — 18%.

Ранее Фокус писал, что государство сейчас гарантирует физлицам в случае банкротства банка вернуть 100% вклада. Это может повысить риск-аппетиты при размещении депозитов.