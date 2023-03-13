Українці масово не виплачують кредити: як банки "вибивають" заборгованість із клієнтів

Банки не поспішають масово позиватися до українців за повернення боргів за цими позиками, а отже, кредити, швидше за все, продадуть колекторам.

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В Україні за час повномасштабної війни зросла частина непрацюючих кредитів (NPL, прострочення 90 днів і більше) — з 34% до 39% від загальної кількості позик. Про це свідчать дані аналітиків "Опендатабот".

Зазначається, що частка прострочених кредитів серед великих банків виявилася найвищою в державному "ПриватБанку" — 86%. Примітно, що фінустанови не дуже активно хочуть через суд повертати борги за цими позиками: 2022 року українські банки були сторонами в 56 670 судових справах. Це на 37% менше ніж до початку повномасштабної війни. Тож кредити, найімовірніше, будуть продані колекторам.

Частина прострочених кредитів серед великих банків виявилася найвищою в державному "ПриватБанку" Фото: opendatabot

"Враховуючи зростання NPL, ми очікували збільшення позовів від банків до судів. Однак цього не відбувається. Отже, банки готуються до продажу кредитних портфелів колекторам, що призводить до збільшення збитків і корупційних ризиків", — зазначає керівник "Опендатабот" Олексій Іванкін.

Як банки вирішують питання з кредитами

Як правило, банки використовують два варіанти: подають на боржника в суд або продають борг зовнішнім колекторам:

якщо заборгованість забирають собі колектори, то банк у середньому отримує лише 10% від суми заборгованості;

якщо ж розглядає суд, тоді в банку з'являється можливість повернути всю суму кредиту і свої витрати на судовий процес.

"Держава за останні роки значно покращила судове стягнення: з'явився інститут приватних виконавців і автоматична система блокування рахунків боржників. Це можливість не лише офіційно повернути кредитні кошти в банк, а й покращити власний імідж і рівень довіри від НБУ", — зазначають аналітики.

Водночас, як уже писав Фокус, у лютому 2023 року середні відсоткові ставки за новими позиками банків для населення в національній валюті збільшилися на 0.3 відсоткового пункта (п.п) і становлять 36% річних.

Також нагадаємо, що голова "Ощадбанку" Сергій Наумов в інтерв'ю Фокусу 27 лютого 2023 року розповів, чи є довіра до банків в Україні, наскільки надійною є банківська система України та як змінився обсяг непрацюючих кредитів через вторгнення Росії.