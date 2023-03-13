Українці масово не виплачують кредити: як банки "вибивають" заборгованість із клієнтів
Банки не поспішають масово позиватися до українців за повернення боргів за цими позиками, а отже, кредити, швидше за все, продадуть колекторам.
В Україні за час повномасштабної війни зросла частина непрацюючих кредитів (NPL, прострочення 90 днів і більше) — з 34% до 39% від загальної кількості позик. Про це свідчать дані аналітиків "Опендатабот".
Зазначається, що частка прострочених кредитів серед великих банків виявилася найвищою в державному "ПриватБанку" — 86%. Примітно, що фінустанови не дуже активно хочуть через суд повертати борги за цими позиками: 2022 року українські банки були сторонами в 56 670 судових справах. Це на 37% менше ніж до початку повномасштабної війни. Тож кредити, найімовірніше, будуть продані колекторам.
"Враховуючи зростання NPL, ми очікували збільшення позовів від банків до судів. Однак цього не відбувається. Отже, банки готуються до продажу кредитних портфелів колекторам, що призводить до збільшення збитків і корупційних ризиків", — зазначає керівник "Опендатабот" Олексій Іванкін.
Як банки вирішують питання з кредитами
Як правило, банки використовують два варіанти: подають на боржника в суд або продають борг зовнішнім колекторам:
- якщо заборгованість забирають собі колектори, то банк у середньому отримує лише 10% від суми заборгованості;
- якщо ж розглядає суд, тоді в банку з'являється можливість повернути всю суму кредиту і свої витрати на судовий процес.
"Держава за останні роки значно покращила судове стягнення: з'явився інститут приватних виконавців і автоматична система блокування рахунків боржників. Це можливість не лише офіційно повернути кредитні кошти в банк, а й покращити власний імідж і рівень довіри від НБУ", — зазначають аналітики.
Водночас, як уже писав Фокус, у лютому 2023 року середні відсоткові ставки за новими позиками банків для населення в національній валюті збільшилися на 0.3 відсоткового пункта (п.п) і становлять 36% річних.
Також нагадаємо, що голова "Ощадбанку" Сергій Наумов в інтерв'ю Фокусу 27 лютого 2023 року розповів, чи є довіра до банків в Україні, наскільки надійною є банківська система України та як змінився обсяг непрацюючих кредитів через вторгнення Росії.