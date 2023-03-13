"Ставки зроблено": в яку суму обійдеться кредит українцям у банках

Кредити, за інформацією НБУ, для українців стали ще дорожчими. У лютому ставки за новими позиками для населення збільшились на 0,3 п. п. та становлять 36% річних.

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Багато українців і до війни розраховували на кредити як на суттєву допомогу для того, щоб поправити своє фінансове становище. Ще люди оформляють позики, щоб придбати квартиру, автомобіль або якусь іншу дорогу річ. Тому що нижча ставка Нацбанку за кредитами, то вони доступніші для населення. Тим часом у лютому 2023 року середні відсоткові ставки за новими позиками банків для населення в національній валюті збільшилися на 0.3 процентні пункти (п. п.) та становлять 36% річних. Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

При цьому ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися із 7,2 до 5,1% річних. А ось ставки за гривневими кредитами для підприємств у лютому виросли з 19,5% до 20,5% річних, за валютними впали з 5,9% до 5,5%.

У лютому 2023 року середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті збільшились на 0.3 процентні пункти Фото: НБУ

Кредитний портфель банків за лютий знизився на 1,3% до 987 млрд грн, зокрема для населення скорочення становило 1,5% до 207 млрд грн. Для підприємств — на 1,2% до 757 млрд гривень.

Не лише картки. Які кредити доступні фізособам у 2023 році

За даними НБУ, у 2022 році банки видали 2 009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд грн. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося у 5,3 рази за кількістю договорів та у 4,3 рази у грошовому вимірі.

Але якщо у перші місяці війни банки взагалі майже масово припинили видавати кредити фізособам через вкрай низький попит, то з другого півріччя 2022 року ринок кредитів для населення почав відновлюватися. Як розповів у лютому Фокусу голова правління "Юнекс Банку" Іван Світек, кредитування населення сьогодні вже йде досить активно.

"Банки та небанківські установи зосереджені, перш за все, на невеликих кредитах готівкою та карткових лімітах, оскільки ці продукти можуть існувати в умовах дорожнечі ресурсів. Що стосується складніших продуктів, як іпотека, автокредитування, то будуть зроблені тільки дуже обережні кроки. Цілком ймовірно пожвавлення лізингу щодо фінансування автомобілів", — зазначив він.

Крім того, восени 2022 року уряд запустив програму пільгового іпотечного кредитування "єОселя". Експерти очікують, що більшість нових кредитів у 2023 році буде видано саме у межах цієї програми.

Нагадаємо, раніше глава "Ощадбанку" Сергій Наумов в інтерв'ю Фокусу розповів, чи є довіра до банків в Україні, наскільки надійною є банківська система України і як змінився обсяг непрацюючих кредитів через вторгнення Росії.

Тим часом у Кабміні роздумують над тим, щоб запровадити полегшені умови погашення кредитів для деяких ВПО. Йдеться про обов'язкову реструктуризацію боргів.