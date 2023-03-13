"Ставки сделаны": в какую сумму обойдется кредит украинцам в банках

Кредиты, согласно информации НБУ, для украинцев стали еще дороже. В феврале ставки по новым займам для населения увеличились на 0,3 п.п. и составляют 36% годовых.

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Многие украинцы и до войны рассчитывали на кредиты как на существенную помощь для того, чтобы поправить свое финансовое положение. Еще люди оформляют займы, чтобы приобрести квартиру, автомобиль или какую нибудь другую дорогостоящую вещь. Поэтому чем ниже ставка Нацбанка по кредитам, тем они доступнее для населения. Тем временем в феврале 2023 года средние процентные ставки по новым ссудам банков для населения в национальной валюте увеличились на 0.3 процентных пункта (п.п) и составляют 36% годовых. Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

При этом ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились с 7,2% до 5,1% годовых. А вот ставки по гривневым кредитам для предприятий в феврале выросли с 19,5% до 20,5% годовых, по валютным упали с 5,9% до 5,5%.

В феврале 2023 года средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте увеличились на 0.3 процентных пункта Фото: НБУ

Кредитный портфель банков за февраль снизился на 1,3% до 987 млрд. грн, в том числе для населения сокращение составило 1,5% до 207 млрд. грн. Для предприятий — на 1,2% до 757 млрд. гривен.

Не только карточки. Какие кредиты доступны физлицам в 2023 году

По данным НБУ, в 2022 году банки выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд. грн. По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Но если в первые месяцы войны банки вообще почти массово прекратили выдавать кредиты физлицам ввиду крайне низкого спроса, то со второго полугодия 2022 года рынок кредитов для населения начал восстанавливаться. Как рассказал в феврале Фокусу глава правления "Юнекс Банка" Иван Свитек, кредитование населения сегодня уже идет достаточно активно.

"Банки и небанковские учреждения сосредоточены, прежде всего, на небольших кредитах наличными и карточных лимитах, поскольку эти продукты могут существовать в условиях дороговизны ресурсов. Что касается более сложных продуктов, как ипотека, автокредитование, то будут сделаны только очень осторожные шаги. Вполне вероятно оживление лизинга в части финансирования автомобилей", — отметил он.

Кроме того, осенью 2022 года правительством была запущена программа льготного ипотечного кредитования "єОселя". Эксперты ожидают, что большинство новых кредитов в 2023 году будет выдано именно в рамках этой программы.

Напомним, ранее глава "Ощадбанка" Сергей Наумов в интервью Фокусу рассказал, есть ли доверие к банкам в Украине, насколько надежна банковская система Украины и как изменился объем неработающих кредитов из-за вторжения России.

Тем временем в Кабмине раздумывают над тем, чтобы ввести облегченные условия погашения кредитов для некоторых ВПЛ. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.